Motegi, 1ª sessão de treinos livres: Melhor tempo para

A primeira sessão de treinos de MotoGP no GP do Japão de motociclismo em Motegi foi ...

Cinco dias após o GP da Índia, teve início a primeira sessão de treinos de MotoGP no Mobility Resort Motegi, com 4,801 km (8 curvas à direita, 6 curvas à esquerda, reta mais longa: 762 metros), com as atenções centradas não só nos fabricantes japoneses Honda e Yamaha, mas também no regresso de Alex Rins após três meses e meio na LCR Castrol Honda.

A volta mais rápida de Motegi continua a ser 1:43,790 min (166,5 km/h), efectuada em 2015 pela estrela da Yamaha Jorge Lorenzo. Jack Miller estabeleceu uma volta mais rápida de 1:45,198 min (164,2 km/h) na sua vitória com a Lenovo Ducati 2022.

Ao fim de dez minutos, Pecco Bagnaia liderava com 1m45,631s, à frente de Martin, Viñales, Quartararo, Bezzecchi, Marc Márquez (+0,415s), Raul Fernández, Aleix Espargaró, Oliveira e Pol Espargaró. Alex Rins (LCR-Honda) seguia em 19º lugar com uma diferença de 2,379 segundos.

Uma vez que a pista de Motegi pertence ao grupo Honda (tal como Suzuka), os pilotos da casa anseiam por um resultado respeitável. É por isso que a Repsol-Honda tinha nada menos do que quatro chassis diferentes nas boxes, para além da LCR com quadros Kalex.

A Red Bull-KTM tinha dois chassis diferentes nas boxes para Binder e Miller: um com a habitual estrutura de aço treliça e outro com o chassis de fibra de carbono que Dani Pedrosa conduziu para um excelente quarto lugar em Misano e que é suposto melhorar a tração na roda traseira.

Primeiro treino Moto2, Motegi, Japão, 29.9.

1º Chantra, Kalex, 1'50.477

2º Acosta, Kalex, + 0,140 seg

3º Salac, Honda, + 0,448 seg

4º Gonzalez, Kalex, + 0,536 seg

5º Dixon, Kalex, + 0,744

6º Ogura, Kalex, + 0,749

7º Guevara, Kalex, + 0,774

8º Aldeguer, Boscoscuro, + 0,818

9º Canet, Kalex, + 0,891

10º Roberts, Kalex, + 0,905

Também:

12º Binder, Kalex, + 0,945

17º Lowes, Kalex, + 1,205

28º Agius, Kalex, + 2,644

30º Mattia Casadei, Kalex, + 4,013

Primeira sessão de treinos Moto3, Motegi, Japão, 29.9.

1º Moreira, KTM, 1:57,560 (=147,3 km/h)

2º Munõz, KTM, 1:57.466, + 0,235 seg

3º Masiá, Honda, 1:57,495, + 0,235

4º Sasaki, Husqvarna, 1:57.735, + 0,475 seg

5º Nepa, KTM, + 0,485 seg

6º Holgado, KTM, + 0,496 seg

7º Alonso, GASGAS, + 0,513 seg

8º Yamanaka, GASGAS, + 0,655 seg.

9º Bertelle, Honda, + 0,796 seg

10º Deniz Öncü, KTM, + 0,851 seg