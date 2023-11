Stefan Bradl : un test de trois jours cette semaine à Jerez

Stefan Bradl a passé trois jours cette semaine à Jerez à trier le matériel Honda pour 2024 que les nouveaux venus Marini et Zarco ainsi que les pilotes habituels Mir et Nakagami testeront le 28 novembre à Valence.

Stefan Bradl n'est pas venu au GP du Qatar car il doit à nouveau tester de nouvelles pièces pour la Honda RC213V cette semaine à Jerez et choisir pour les pilotes titulaires de l'année prochaine (Joan Mir et Luca Marini chez Repsol, Johann Zarco et Taka Nakagami chez LCR) les réglages et les meilleures pièces pour les prototypes 2024.

Stefan Bradl était à Phillip Island/Australie pour le HRC, où Alex Rins a plié bagage après la séance d'entraînement du vendredi avant de se faire opérer une troisième fois de son tibia et de son péroné droits fracassés en Espagne. Mais il a dû rentrer chez lui le samedi pour effectuer des tests à Jerez. Il est ensuite venu à Sepang pour ServusTV, mais comme à Doha, c'est le pilote espagnol de Superbike Iker Lecuona qui était assis sur la LCR-Honda, dont la saison SBK est désormais terminée.

"Au cours des six dernières années, j'ai souvent été remplaçant à la dernière minute, par exemple en Saxe 2028 le vendredi midi pour Morbidelli chez Marc VDS et cette année après la séance d'entraînement du vendredi à Motegi pour Alex Rins. Mais pour l'instant, la priorité de Honda est le développement de la machine 2024. Et si j'avais par exemple pris place sur la moto du LCR en Malaisie, j'aurais dû gagner sur un châssis totalement différent de celui que je teste actuellement à Jerez. Et cela ne nous apporte rien à tous".

En effet, le Bavarois s'est présenté en 2023 chez LCR à chaque fois avec le châssis Kalex que Nakagami y utilise également depuis quelque temps, tandis que Rins est revenu au châssis japonais qui est également confié à Lecuona - également pour Sepang, Doha et Valence.

Rins n'a testé le châssis Kalex que lors des essais à Mandalika, en Indonésie.

Pour le moment, la présence de Stefan Bradl, qui effectuera sa septième saison de pilote essayeur chez HRC en 2024, n'est pas prévue lors du GP et des tests de Valence.

"Cette semaine, nous allons effectuer des tests à Jerez lundi, mardi et mercredi", a indiqué Stefan Bradl. "C'est là que nous préparons tout pour Valence, après quoi je n'aurai plus rien à tester. L'important pour le HRC est que les nouveaux pilotes comme Zarco puissent alors tester le matériel le plus récent".

Comme on le sait, Bradl a testé une nouvelle aérodynamique pour Honda à Jerez après le GP d'Australie, ce qui était visible à l'œil nu lors des essais en Superbike.

Il est probable qu'il y ait également de nouvelles versions de châssis en provenance du Japon, car Marc Márquez n'a pas jugé que le nouveau cadre utilisé par Brad lors du GP de Misano en tant que pilote wildcard avait permis de progresser lors des essais de lundi. "Les temps au tour n'étaient pas meilleurs avec", a-t-il déclaré.

La recherche d'une meilleure adhérence de la roue arrière, qui dure depuis des années, se poursuit donc. En outre, Marc Márquez a déclaré samedi à Doha après sa triste 11e place au sprint : "J'ai dit à Honda que sans une puissance moteur suffisante, on ne peut pas se battre devant dans aucun championnat. C'est pourquoi j'ai perdu une position à chaque ligne droite".

"Le nouvel aérodynamisme apporte déjà beaucoup. L'impact des packs aéro et les avantages de l'appui ont peut-être été un peu sous-estimés par le passé", a décrit Stefan Bradl.

Mais Márquez a fait remarquer sur le circuit de Lusail : "Avec des ailerons plus grands, il faut aussi plus de puissance moteur. C'est pourquoi nous manquons désormais de vitesse de pointe".

La tentative d'apporter plus de "puissance moteur" sur les circuits a complètement échoué durant l'hiver 2021/2022 après quelques dommages au moteur. C'est pourquoi, depuis lors, des "engine specifications" conservatrices sont apparemment à nouveau utilisées.

Cette année, Honda a choisi comme toujours Jerez, Misano et Motegi comme circuits officiels du MotoGP, mais ce sont trois pistes relativement lentes. C'est pourquoi la concurrence (Aprilia, Ducati, Yamaha) se rend en partie au Mugello ou à Aragón, KTM se déplace parfois au Pannoniaring.

Honda ne réagit qu'après quatre années infructueuses. Pour 2024, le circuit de Barcelone-Catalunya sera ajouté au programme d'essais à la place de Motegi. "Nous y trouverons en effet des virages plus rapides et une ligne droite plus longue", fait remarquer Bradl.