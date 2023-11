Stefan Bradl: tre giorni di test a Jerez questa settimana

Stefan Bradl trascorrerà tre giorni questa settimana a Jerez per mettere a punto il materiale Honda per il 2024, che i nuovi arrivati Marini e Zarco, oltre ai piloti abituali Mir e Nakagami, proveranno il 28 novembre a Valencia.

Stefan Bradl non è venuto al GP del Qatar perché deve testare nuove parti per la Honda RC213V anche questa settimana a Jerez e selezionare l'assetto e le parti migliori per i prototipi 2024 per i piloti titolari del prossimo anno (Joan Mir e Luca Marini alla Repsol, Johann Zarco e Taka Nakagami alla LCR).

Stefan Bradl era a Phillip Island/Australia per l'HRC, dove Alex Rins ha fatto le valigie dopo la sessione di prove del venerdì per poi sottoporsi a una terza operazione alla tibia e al perone destro frantumati in Spagna. Ma sabato è dovuto tornare a casa per effettuare i test a Jerez. Si è poi recato a Sepang per il ServusTV, ma lì, come a Doha, c'era il pilota spagnolo della Superbike Iker Lecuona sulla Honda del Team LCR, la cui stagione SBK è ormai conclusa.

"Negli ultimi sei anni sono spesso intervenuto come pilota sostitutivo con brevissimo preavviso, ad esempio in Sassonia 2028 il venerdì all'ora di pranzo per Morbidelli alla Marc VDS e quest'anno dopo le prove del venerdì a Motegi per Alex Rins. Al momento, però, la Honda sta dando la priorità allo sviluppo della moto 2024. Se fossi stato in sella alla moto LCR in Malesia, ad esempio, avrei dovuto vincere con un telaio completamente diverso da quello che sto provando ora a Jerez. E questo non ci aiuta".

Questo perché nel 2023 il pilota bavarese ha gareggiato in LCR con il telaio Kalex che anche Nakagami monta da tempo, mentre Rins è tornato al telaio giapponese affidato sempre a Lecuona - anche per Sepang, Doha e Valencia.

Rins ha provato il telaio Kalex solo in prova a Mandalika/Indonesia.

La presenza di Stefan Bradl, che nel 2024 completerà la sua settima stagione da collaudatore con HRC, non è al momento prevista per il GP e il test di Valencia.

"Questa settimana faremo i test lunedì, martedì e mercoledì a Jerez", ha riferito Stefan Bradl. "In quell'occasione prepareremo tutto per Valencia, dopodiché non ci sarà più nulla da testare per me. Per HRC è importante che i nuovi piloti, come Zarco, possano provare il materiale più recente".

Bradl è noto per aver testato una nuova aerodinamica per Honda a Jerez dopo il GP d'Australia, visibile a occhio nudo durante il test Superbike.

Presumibilmente ci sono anche nuove versioni del telaio provenienti dal Giappone, perché Marc Márquez non ha valutato il nuovo telaio, che Brad ha usato come pilota wildcard al GP di Misano, come un progresso nel test di lunedì. "I tempi sul giro non sono migliorati", ha detto.

Continua quindi la ricerca, durata un anno, di una maggiore aderenza della ruota posteriore. Anche Marc Márquez ha spiegato sabato a Doha, dopo un desolante 11° posto in volata: "Ho detto alla Honda che non si può lottare davanti in nessun campionato senza una potenza sufficiente del motore. Ecco perché ho perso una posizione su ogni rettilineo".

"La nuova aerodinamica sta già facendo la differenza. L'effetto dei pacchetti aerodinamici e i vantaggi della deportanza sono stati forse un po' sottovalutati in passato", ha detto Stefan Bradl.

Ma Márquez ha sottolineato sul circuito di Lusail: "Con ali più grandi, serve anche più potenza del motore. Ecco perché ora ci manca la velocità massima".

Il tentativo di portare in pista una maggiore potenza del motore è andato male nell'inverno 2021/2022 dopo una serie di guasti al motore. Da allora, a quanto pare, sono state utilizzate nuovamente specifiche conservative del motore.

Come sempre, Honda ha scelto Jerez, Misano e Motegi come circuiti ufficiali della MotoGP quest'anno, ma si tratta di tre piste relativamente lente. Per questo motivo la concorrenza (Aprilia, Ducati, Yamaha) va talvolta al Mugello o ad Aragona, mentre KTM passa talvolta al Pannoniaring.

Honda reagisce solo dopo quattro anni di insuccessi. Per il 2024, al posto di Motegi, verrà aggiunto al programma di test il Circuit de Barcelona-Catalunya. "Perché lì troveremo curve più veloci e un rettilineo più lungo", sottolinea Bradl.