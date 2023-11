Stefan Bradl: Teste de três dias em Jerez esta semana

por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Stefan Bradl não foi ao GP do Qatar porque tem de testar novas peças para a Honda RC213V novamente esta semana em Jerez e selecionar a configuração e as melhores peças para os protótipos de 2024 para os pilotos regulares do próximo ano (Joan Mir e Luca Marini na Repsol, Johann Zarco e Taka Nakagami na LCR).

Stefan Bradl esteve em Phillip Island/Austrália para a HRC, onde Alex Rins fez as malas após a sessão de treinos de sexta-feira para ser submetido a uma terceira operação à tíbia e perónio direitos partidos em Espanha. Mas teve de regressar a casa no sábado para testar em Jerez. Depois viajou para Sepang para a ServusTV, mas lá, tal como em Doha, estava o piloto espanhol de Superbike Iker Lecuona na LCR Honda, cuja época de SBK está agora terminada.

"Nos últimos seis anos, entrei muitas vezes como piloto de substituição num prazo muito curto, por exemplo, na Saxónia 2028, na sexta-feira à hora de almoço, para Morbidelli na Marc VDS e este ano, após os treinos de sexta-feira em Motegi, para Alex Rins. Mas, neste momento, a Honda está a dar prioridade ao desenvolvimento da máquina de 2024. E se eu estivesse com a moto da LCR na Malásia, por exemplo, teria de vencer com um chassis completamente diferente do que estou a testar agora em Jerez. E isso não nos ajuda a todos".

Isto porque, em 2023, o piloto bávaro competiu na LCR com o chassis Kalex que Nakagami também tem vindo a pilotar há algum tempo, enquanto Rins regressou ao chassis japonês que também está confiado a Lecuona - também para Sepang, Doha e Valência.

Rins só testou o chassis Kalex nos treinos em Mandalika/Indonésia.

A presença de Stefan Bradl, que completará a sua sétima temporada de piloto de testes com a HRC em 2024, não está atualmente prevista para o GP e teste de Valência.

"Estamos a testar esta semana na segunda, terça e quarta-feira em Jerez", disse Stefan Bradl. "É quando preparamos tudo para Valência, depois disso não há mais nada para eu testar. É importante para a HRC que os novos pilotos, como Zarco, possam testar o material mais recente."

Sabe-se que Bradl testou uma nova aerodinâmica para a Honda em Jerez depois do GP da Austrália, o que foi visível a olho nu durante o teste de Superbike no local.

Presumivelmente, há também novas versões de chassis do Japão, porque Marc Márquez não classificou o novo quadro, que Brad usou como piloto wildcard no GP de Misano, como progresso no teste de segunda-feira. "Os tempos de volta não foram melhores com ele", disse ele.

Assim, a busca de um ano por mais aderência na roda traseira continua. Marc Márquez também explicou no sábado, em Doha, depois de um péssimo 11º lugar no sprint: "Eu disse à Honda que não se pode lutar na frente em nenhum campeonato sem potência de motor suficiente. Foi por isso que perdi uma posição em cada reta".

"A nova aerodinâmica já está a fazer a diferença. O efeito dos pacotes aerodinâmicos e as vantagens da força descendente foram talvez um pouco subestimados no passado", disse Stefan Bradl.

Mas Márquez salientou no Circuito de Lusail: "Com asas maiores, também é preciso mais potência do motor. É por isso que nos está a faltar velocidade máxima".

A tentativa de trazer mais potência de motor para as pistas correu mal no inverno de 2021/2022, após uma série de falhas de motor. Desde então, as especificações conservadoras dos motores foram aparentemente utilizadas de novo.

Como sempre, a Honda escolheu Jerez, Misano e Motegi como os circuitos oficiais de MotoGP este ano, mas estas são três pistas relativamente lentas. É por isso que a concorrência (Aprilia, Ducati, Yamaha) por vezes vai para Mugello ou Aragão, enquanto a KTM por vezes muda para Pannoniaring.

A Honda só reage após quatro anos de insucesso. Para 2024, o Circuito de Barcelona-Catalunha será adicionado ao programa de testes em vez de Motegi. "Porque lá encontraremos curvas mais rápidas e uma reta mais longa", salienta Bradl.