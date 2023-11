Augusto Fernández (GASGAS/15.): Un desastre al principio

Augusto Fernández ha cruzado la meta de la carrera principal de MotoGP en Doha en 15ª posición, justo por delante del piloto oficial de Yamaha Franco Morbidelli, y ha sumado otro punto en el campeonato del mundo. Sin embargo, una vez más el español tuvo que luchar muy duro para lograrlo.

El Campeón del Mundo de Moto2 de 2022 sólo remontó desde la primera vuelta en 19ª posición y luego tuvo que luchar durante mucho tiempo contra su experimentado compatriota y compañero de equipo Pol Espargaró. Encontró la forma de superar a Morbidelli en la última vuelta. "Fue un desastre", dijo el debutante. "He tenido un gran trompo en el neumático trasero en la salida, que ha durado hasta antes de la curva 1; entonces iba último".

"Pero sabía que tenía buen ritmo y que podía recuperar posiciones. Y eso es lo que hice. Por desgracia, he tenido un mal momento antes de la curva 1 debido al rebufo, me he ido bastante largo en la zona de frenada. Luego he tenido que volver a recuperar. Al menos hemos sumado un punto".

Echando la vista atrás, Fernández lo tiene claro: "La velocidad estaba ahí. En cuanto he tenido pista libre, he rodado en 1:53. Creo que es un buen ritmo. Creo que es un buen ritmo, incluso si miro los datos de la gente que tenía delante. Brad es mi referencia y demuestra que es un buen ritmo. La velocidad está ahí, sólo tenemos que encajar todas las piezas el domingo. No hay excusas".

"Ahora tengo ganas de Valencia", admite Fernández. "Es una pista en la que pude dar algunas vueltas con la MotoGP el año pasado y que además conozco bien - eso sin duda ayudará. Queremos acabar la temporada con un buen resultado".

"El ritmo ha vuelto, así como las buenas sensaciones en carrera. La clasificación también ha sido buena, hemos encontrado la manera de hacer las dos cosas. No puedo cometer errores. Ahora todo va un poco mejor. Tenemos que demostrarlo todo y rendir el domingo. Espero que podamos conseguir un buen resultado en Valencia y no tengamos que esperar hasta el año que viene".

Resultado carrera MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2.734 seg.

3º Marini, Ducati, + 4.408

4º Viñales, Aprilia, + 4.488

5º Binder, KTM, + 7.246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7º Quartararo, Yamaha, + 7.828

8º Bastianini, Ducati, + 8.239

9º Miller, KTM, + 11.509

10º Martin, Ducati, + 14.819

11º Marc Márquez, Honda, + 14.964

12º Zarco, Ducati, + 17.431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14º Mir, Honda, +18.673

15º Augusto Fernández, KTM, +21.455

16º Morbidelli, Yamaha, +21.474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18º Pol Espargaró, KTM, +27.194

19º Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 vueltas abajo

- Lecuona, Honda, 1ª vuelta no completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0.391 seg.

3º Marini, Ducati, + 2.875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3.370

5º Bagnaia, Ducati, + 3.957

6º Viñales, Aprilia, + 4.239

7º Binder, KTM, + 5.761

8º Quartararo, Yamaha, + 6.454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12º Miller, KTM, + 10.173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15º Morbidelli, Yamaha, + 12.163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17º Lecuona, Honda, + 19.285

18º Nakagami, Honda, + 26.238

19º Mir, Honda, + 28.446

20º Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 vueltas abajo

- Oliveira, Aprilia, 1ª vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 37 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 437 puntos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira, Aprilia. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 663 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 620 puntos (campeón del mundo). 2. Ducati Lenovo Team, 531. 3. Mooney VR46 Racing, 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing, 431. 5. Aprilia Racing, 390. 6. Gresini Racing, 299. 7. Monster Energy Yamaha, 260. 8. CryptoDATA RNF, 120. 9. Repsol Honda, 115. 10. LCR Honda, 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.