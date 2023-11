Augusto Fernández (GASGAS/15e) : Un désastre au départ

Le pilote GASGAS-Tech3 Augusto Fernández a connu un départ complètement raté dans la course principale du MotoGP à Doha et a dû digérer une mauvaise frayeur plus tard dans la course.

Augusto Fernández a franchi la ligne d'arrivée de la course principale du MotoGP de Doha en 15e position, juste devant le pilote officiel Yamaha Franco Morbidelli, et a ainsi remporté un point de plus au championnat du monde. L'Espagnol a toutefois dû une fois de plus se battre avec acharnement pour y parvenir.

Le champion du monde Moto2 2022 n'est revenu qu'en 19e position du premier tour et a dû se battre longtemps contre son compatriote et coéquipier Pol Espargaró. Dans le dernier tour, il est parvenu à dépasser Morbidelli. "C'était un désastre", a constaté le rookie. "J'ai eu un pneu arrière qui patinait énormément au départ, cela a duré jusqu'au virage 1 - j'étais alors dernier".

"Mais je savais que j'avais un bon rythme et que je pouvais aussi gagner des positions. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai eu un moment violent avant le virage 1 à cause de la prise au vent - j'y suis allé assez loin dans la zone de freinage. J'ai alors dû rattraper mon retard. Nous avons au moins marqué un point".

Fernández sait toutefois, avec le recul, que "la vitesse était là. Dès que j'avais la voie libre, j'étais dans la zone des 1:53. Je pense que c'est un bon rythme, même si je regarde les données des gens devant moi. Brad est ma référence et cela montre que c'est un bon rythme. La vitesse est là - nous devons juste assembler toutes les pièces dimanche. Il n'y a pas d'excuses".

"J'ai maintenant hâte d'être à Valence", avoue Fernandez. "C'est une piste sur laquelle j'ai déjà pu faire quelques tours l'année dernière sur la moto MotoGP et que je connais en outre bien - cela va certainement aider. Nous voulons terminer la saison sur un bon résultat".

"Le rythme est de retour, tout comme les bonnes sensations en course. La qualification était également bonne - nous avons trouvé un moyen pour les deux choses. Je n'ai tout simplement pas le droit de faire des erreurs. Tout fonctionne un peu mieux maintenant. Nous devons montrer tout cela et être performants dimanche. J'espère que nous obtiendrons un bon résultat à Valence et que nous ne devrons pas attendre l'année prochaine".

Résultat de la course MotoGP, Doha (19.11.) :

1. Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn en 41:43,654 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec

3. Marini, Ducati, + 4,408

4. Viñales, Aprilia, + 4,488

5. Binder, KTM, + 7,246

6. Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7. Quartararo, Yamaha, + 7,828

8. Bastianini, Ducati, + 8,239

9. Miller, KTM, + 11,509

10. Martin, Ducati, + 14,819

11. Marc Márquez, Honda, + 14,964

12. Zarco, Ducati, + 17,431

13. Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14e Mir, Honda, + 18,673

15. Augusto Fernández, KTM, + 21,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 21,474

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 22,142

18. Pol Espargaró, KTM, + 27,194

19e Nakagami, Honda, + 27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 tours de retard

- Lecuona, Honda, 1er tour non terminé

Résultat du sprint MotoGP, Doha (18.11.) :

1. Martin, Ducati, 11 rdn en 20:52,634 min.

2. Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec

3. Marini, Ducati, + 2,875

4. Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6. Viñales, Aprilia, + 4,239

7. Binder, KTM, + 5,761

8. Quartararo, Yamaha, + 6,454

9. Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10. Zarco, Ducati, + 8,314

11. Marc Márquez, Honda, + 9,596

12. Miller, KTM, + 10,173

13. Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15. Morbidelli, Yamaha, + 12,163

16. Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17. Lecuona, Honda, + 19,285

18. Nakagami, Honda, + 26,238

19. Mir, Honda, + 28,446

20e Bastianini, Ducati, + 35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 1er tour non terminé

Classement du championnat du monde MotoGP après 37 des 39 courses :

1. Bagnaia, 437 points. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 663 points (champion du monde). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 620 points (champion du monde). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.