Augusto Fernández (GASGAS/15.): Un disastro all'inizio

Augusto Fernández ha tagliato il traguardo della gara principale della MotoGP a Doha al 15° posto, appena davanti al pilota ufficiale Yamaha Franco Morbidelli, raccogliendo un altro punto per il campionato mondiale. Tuttavia, ancora una volta lo spagnolo ha dovuto lottare duramente per riuscirci.

Il campione del mondo Moto2 2022 è rientrato dal primo giro solo al 19° posto e ha dovuto lottare a lungo contro il suo esperto connazionale e compagno di squadra Pol Espargaró. Ha trovato il modo di superare Morbidelli all'ultimo giro. "È stato un disastro", ha detto il debuttante. "Alla partenza ho avuto uno pneumatico posteriore che si è girato molto e che è durato fino a prima della curva 1. Poi sono arrivato ultimo".

"Ma sapevo di avere un buon passo e di poter recuperare posizioni. L'ho fatto. Purtroppo, prima della curva 1 ho avuto un brutto momento a causa della scia - sono andato piuttosto largo nella zona di frenata. Poi ho dovuto recuperare di nuovo. Almeno abbiamo guadagnato un punto".

Guardando indietro, Fernández sa: "La velocità c'era. Non appena ho avuto pista libera, ho girato in 1:53. Penso che sia un buon ritmo, anche se guardo i dati di chi mi precede. Brad è il mio riferimento e dimostra che è un buon ritmo. La velocità c'è, dobbiamo solo mettere insieme tutti i pezzi domenica. Non ci sono scuse".

"Non vedo l'ora di correre a Valencia", ammette Fernandez. "È una pista su cui ho potuto fare qualche giro con la MotoGP l'anno scorso e che conosco bene: questo ci aiuterà sicuramente. Vogliamo concludere la stagione con un buon risultato".

"Il ritmo è tornato, così come il buon feeling in gara. Anche le qualifiche sono andate bene: abbiamo trovato il modo di fare entrambe le cose. Non posso commettere errori. Ora tutto sta andando un po' meglio. Domenica dobbiamo dimostrare tutto e dare il massimo. Spero di ottenere un buon risultato a Valencia e di non dover aspettare l'anno prossimo".

Risultati gara MotoGP, Doha (19.11.):

1° Di Giannantonio, Ducati, 22 giri in 41:43.654 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 2,734 sec.

3° Marini, Ducati, + 4,408

4° Viñales, Aprilia, + 4,488

5° Binder, KTM, + 7,246

6° Alex Márquez, Ducati, + 7.620

7° Quartararo, Yamaha, + 7.828

8° Bastianini, Ducati, + 8.239

9° Miller, KTM, + 11.509

10° Martin, Ducati, + 14.819

11° Marc Márquez, Honda, + 14.964

12° Zarco, Ducati, + 17.431

13° Bezzecchi, Ducati, + 17.807

14° Mir, Honda, +18.673

15° Augusto Fernández, KTM, +21.455

16° Morbidelli, Yamaha, +21.474

17° Raúl Fernández, Aprilia, +22.142

18° Pol Espargaró, KTM, +27.194

19° Nakagami, Honda, +27.740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 giri in meno

- Lecuona, Honda, 1° giro non completato

Risultato MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1° Martin, Ducati, 11 giri in 20:52.634 min.

2° Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 sec.

3° Marini, Ducati, + 2,875

4° Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5. Bagnaia, Ducati, + 3,957

6° Viñales, Aprilia, + 4,239

7° Binder, KTM, + 5.761

8. Quartararo, Yamaha, + 6.454

9° Augusto Fernández, KTM, + 8.285

10. Zarco, Ducati, + 8.314

11. Marc Márquez, Honda, + 9.596

12° Miller, KTM, + 10.173

13° Bezzecchi, Ducati, + 10.646

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.117

15° Morbidelli, Yamaha, +12.163

16° Pol Espargaró, KTM, + 12.745

17° Lecuona, Honda, +19.285

18° Nakagami, Honda, + 26.238

19° Mir, Honda, + 28.446

20° Bastianini, Ducati, +35.553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 1° giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 37 gare su 39:

1° Bagnaia, 437 punti. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 663 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 620 punti (campione del mondo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.