Augusto Fernández (GASGAS/15º): Um desastre no início

Augusto Fernández cruzou a linha de meta da corrida principal de MotoGP em Doha em 15º lugar, mesmo à frente do piloto de fábrica da Yamaha, Franco Morbidelli, e conquistou mais um ponto para o Campeonato do Mundo. No entanto, o espanhol mais uma vez teve de lutar muito para o conseguir.

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 só saiu da primeira volta em 19º lugar e depois teve de lutar durante muito tempo contra o seu experiente compatriota e companheiro de equipa Pol Espargaró. Conseguiu ultrapassar Morbidelli na última volta. "Foi um desastre", disse o estreante. "Eu tive um pneu traseiro que rodou muito no início, que durou até antes da curva 1 - eu era então o último."

"Mas eu sabia que tinha um bom ritmo e que podia recuperar posições. E foi isso que fiz. Infelizmente, tive um mau momento antes da curva 1 devido ao slipstream - fui bastante para a frente na zona de travagem. Depois tive de recuperar o atraso. Pelo menos marcámos um ponto".

Olhando para trás, Fernández sabe: "A velocidade estava lá. Assim que tinha a pista livre, estava na casa do 1:53. Penso que é um bom ritmo - mesmo se olhar para os dados das pessoas que estão à minha frente. O Brad é a minha referência e isso mostra que é um bom ritmo. A velocidade está lá - só temos de juntar todas as peças no domingo. Não há desculpas".

"Estou ansioso por Valência agora", admite Fernandez. "É uma pista onde pude fazer algumas voltas com a moto de MotoGP no ano passado e que também conheço bem - isso vai certamente ajudar. Queremos terminar a época com um bom resultado."

"O ritmo está de volta, assim como a boa sensação na corrida. A qualificação também foi boa - encontrámos uma forma de fazer as duas coisas. Só não posso cometer erros. Está tudo a encaixar um pouco melhor agora. Temos de mostrar tudo e ter um bom desempenho no domingo. Espero que consigamos um bom resultado em Valência e não tenhamos de esperar pelo próximo ano."

Resultado da corrida de MotoGP, Doha (19.11.):

1º Di Giannantonio, Ducati, 22 rdn em 41:43.654 min

2º Bagnaia, Ducati, + 2,734 seg

3º Marini, Ducati, + 4,408

4º Viñales, Aprilia, + 4,488

5º Binder, KTM, + 7,246

6º Alex Márquez, Ducati, + 7,620

7º Quartararo, Yamaha, + 7,828

8º Bastianini, Ducati, + 8,239

9º Miller, KTM, + 11,509

10º Martin, Ducati, + 14,819

11º Marc Márquez, Honda, + 14,964

12º Zarco, Ducati, + 17,431

13º Bezzecchi, Ducati, + 17,807

14º Mir, Honda, +18,673

15º Augusto Fernández, KTM, +21,455

16º Morbidelli, Yamaha, +21,474

17º Raúl Fernández, Aprilia, +22,142

18º Pol Espargaró, KTM, +27,194

19º Nakagami, Honda, +27,740

- Aleix Espargaró, Aprilia, 16 voltas abaixo

- Lecuona, Honda, 1ª volta não completada

Resultado MotoGP Sprint, Doha (18.11.):

1º Martin, Ducati, 11 voltas em 20:52.634 min

2º Di Giannantonio, Ducati, + 0,391 seg

3º Marini, Ducati, + 2,875

4º Alex Márquez, Ducati, + 3,370

5º Bagnaia, Ducati, + 3,957

6º Viñales, Aprilia, + 4,239

7º Binder, KTM, + 5,761

8º Quartararo, Yamaha, + 6,454

9º Augusto Fernández, KTM, + 8,285

10º Zarco, Ducati, + 8,314

11º Marc Márquez, Honda, + 9,596

12º Miller, KTM, + 10,173

13º Bezzecchi, Ducati, + 10,646

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,117

15º Morbidelli, Yamaha, +12,163

16º Pol Espargaró, KTM, + 12,745

17º Lecuona, Honda, +19,285

18º Nakagami, Honda, + 26,238

19º Mir, Honda, + 28,446

20º Bastianini, Ducati, +35,553

- Aleix Espargaró, Aprilia, 10 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, 1ª volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 37 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 437 pontos. 2. Martin 416. 3. Bezzecchi 326. 4. Binder 268. 5. Zarco 204. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Marini 194. 8. Viñales 192. 9. Quartararo 167. Alex Márquez 165. 11. Miller 163. 12. Di Giannantonio 134. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 89. 15. Bastianini 84. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 71. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 26. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 663 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 348. 3. Aprilia 309. 4. Yamaha 187. 5. Honda 174.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 620 pontos (campeã do mundo). 2. Ducati Lenovo Team 531. 3. Mooney VR46 Racing 520. 4. Red Bull KTM Factory Racing 431. 5. Aprilia Racing 390. 6. Gresini Racing 299. 7. Monster Energy Yamaha 260. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. Repsol Honda 115. 10. LCR Honda 112. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 93.