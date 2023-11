Valence : le calendrier de la finale de la saison 2023

Une grande partie des titres de champion du monde sont déjà attribués avant la finale de Valence. La décision la plus importante dans la lutte pour la couronne MotoGP n'a pas encore été prise, mais elle pourrait l'être dès samedi en faveur de Pecco Bagnaia.

Le "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" sur le circuit Ricardo Tormo de Cheste met un point final à une longue et intense saison 2023. Le circuit, inauguré en 1999, est long de 4,005 km, se parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et présente neuf virages à gauche et cinq à droite.

Alors que les détenteurs du titre dans les petites catégories sont déjà connus avec Jaume Masià (Moto3) et Pedro Acosta (Moto2), le champion du monde MotoGP ne sera désigné que lors de la finale à Valence, comme l'année dernière. Après le GP du Qatar, le suspense n'est toutefois plus aussi grand qu'espéré : Francesco "Pecco" Bagnaia est clairement le favori avec 21 points d'avance.

Si le pilote d'usine Ducati parvient à prendre quatre points supplémentaires sur son collègue de marque Pramac Jorge Martin lors du dernier sprint de la saison, la décision tomberait même dès samedi en faveur du champion en titre. Cela se produirait par exemple si Bagnaia triomphait dans le sprint Tissot et que Martin ne parvenait pas à dépasser la troisième place.

D'autres combinaisons qui feraient de Bagnaia le champion du monde 2023 dès le sprint Tissot :

Bagnaia termine deuxième, Martin ne fait pas mieux que cinquième.

Bagnaia troisième, Martin ne dépasse pas la septième place.

Bagnaia termine quatrième, Martin huitième tout au plus.

Bagnaia termine cinquième, Martin ne fait pas mieux que neuvième.

Bagnaia peut se contenter de la sixième place si Martin ne marque pas de points.

Avant même l'épreuve de force finale, il est clair que le Prima Pramac Racing est au moins le premier team indépendant de l'ère MotoGP à triompher dans le classement par équipes.

A propos du championnat du monde par équipes : dans la catégorie Moto3, ce titre est encore à attribuer, mais l'équipe allemande Liqui Moly Husqvarna Intact GP aborde le dernier Grand Prix de la saison avec 35 points d'avance sur Leopard Racing.

Soyez attentifs ! Les courses du dimanche commenceront toutes une heure plus tard que d'habitude en Europe, afin que la catégorie reine sur deux roues n'entre pas en collision avec le départ de la Formule 1 à Abu Dhabi (14 heures CET).

Horaire du GP de Valence 2023

Vendredi 24 novembre :

09h00 - 09h35 (35 min) : Moto3, Practice 1

09h50 - 10h30 (40 min) : Moto2, Practice 1

10h45 - 11h30 (45 min) : MotoGP, FP1



13h15 - 13h50 (35 min) : Moto3, Practice 2

14h05 - 14h45 (40 min) : Moto2, Practice 2

15.00 - 16.00 (60 min) : MotoGP, Practice



Samedi 25 novembre :

08h40 - 09h10 (30 min) : Moto3, Practice 3

09h25 - 09h55 (30 min) : Moto2, Practice 3

10.10 - 10.40 (30 min) : MotoGP, FP2

10.50 - 11.05 (15 min) : MotoGP, Qualifying 1

11h15 - 11h30 (15 min) : MotoGP, Qualifying 2



12.50 - 13.05 (15 min) : Moto3, qualification 1

13.15 - 13.30 (15 min) : Moto3, Qualifying 2

13.45 - 14.00 heures (15 min) : Moto2, Qualifying 1

14h10 - 14h25 (15 min) : Moto2, Qualifying 2



Heure de départ

15h00 : MotoGP Sprint (13 tours)



Dimanche 26 novembre :

10h40 - 10h50 (10 min) : MotoGP, warm-up



Heures de départ

12h00 : Course Moto3 (20 tours)

13h15 : Course Moto2 (22 tours)

15h00 : Course MotoGP (27 tours)