Valencia: il programma della finale della stagione 2023

La maggior parte dei titoli mondiali è già stata decisa prima della finale di Valencia. La decisione più importante nella lotta per la corona della MotoGP non è ancora stata presa, ma potrebbe essere presa sabato a favore di Pecco Bagnaia.

Il "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" sul Circuito Ricardo Tormo di Cheste segna la fine di una lunga e intensa stagione 2023. Il circuito, inaugurato nel 1999, è lungo 4,005 km, si percorre in senso antiorario e presenta nove curve a sinistra e cinque a destra.

Mentre i vincitori del titolo nelle classi minori sono già stati decisi con Jaume Masià (Moto3) e Pedro Acosta (Moto2), il Campione del Mondo della MotoGP sarà incoronato solo nel finale di Valencia, come è avvenuto lo scorso anno. Tuttavia, dopo il GP del Qatar, la situazione non è più così entusiasmante come si sperava: Francesco "Pecco" Bagnaia è il chiaro favorito con 21 punti di vantaggio.

Se il pilota della Ducati guadagnasse altri quattro punti sul suo collega del marchio Pramac Jorge Martin nell'ultimo sprint della stagione, la decisione sarebbe addirittura presa sabato a favore del campione in carica. Ciò accadrebbe, ad esempio, se Bagnaia trionfasse nella Tissot Sprint e Martin non riuscisse ad andare oltre il terzo posto.

Altre combinazioni che incoronerebbero Bagnaia come campione del mondo 2023 nella Tissot Sprint:

Bagnaia arriva secondo, Martin non va oltre il quinto posto.

Bagnaia al terzo posto, Martin non oltre il settimo.

Bagnaia arriva quarto, Martin al massimo ottavo.

Bagnaia arriva quinto, Martin non meglio del nono posto.

Bagnaia si accontenta anche del sesto posto se Martin rimane senza punti.

Anche prima della resa dei conti finale, una cosa è certa: Prima Pramac Racing è almeno il primo team indipendente nell'era della MotoGP a trionfare nella classifica a squadre.

A proposito di Campionato del Mondo a squadre: nella classe Moto3, il titolo è ancora in palio, ma il team tedesco Liqui Moly Husqvarna Intact GP si presenta all'ultimo Gran Premio della stagione con 35 punti di vantaggio sul Leopard Racing.

Attenzione: Le gare di domenica inizieranno con un'ora di ritardo rispetto al solito in Europa, per evitare che la prima classe su due ruote si scontri con la partenza della Formula 1 ad Abu Dhabi (ore 14.00 CET).

Programma del GP di Valencia 2023

Venerdì 24 novembre:

09.00 - 09.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

09.50 - 10.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

10.45 - 11.30 (45 minuti): MotoGP, FP1



13.15 - 13.50 (35 min): Moto3, prove 2

14.05 - 14.45 (40 minuti): Moto2, prove 2

15.00 - 16.00 (60 minuti): MotoGP, prove libere



Sabato 25 novembre:

08.40 - 09.10 (30 minuti): Moto3, prove 3

09.25 - 09.55 (30 min): Moto2, prove 3

10.10 - 10.40 (30 min): MotoGP, FP2

10.50 - 11.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

11.15 - 11.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



12.50 - 13.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

13.15 - 13.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

13.45 - 14.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

14.10 - 14.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

15.00: MotoGP Sprint (13 giri)



Domenica 26 novembre:

10.40 - 10.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

12.00: Gara Moto3 (20 giri)

13.15: gara Moto2 (22 giri)

15.00: gara della MotoGP (27 giri)