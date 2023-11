Valência: O calendário do final da época de 2023

A maioria dos títulos do campeonato do mundo já foram decididos antes da final em Valência. A decisão mais importante na luta pela coroa de MotoGP ainda não foi tomada, mas poderá sê-lo no sábado a favor de Pecco Bagnaia.

O "Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana" no Circuito Ricardo Tormo em Cheste marca o fim de uma longa e intensa época de 2023. O circuito, inaugurado em 1999, tem 4,005 km de comprimento, é percorrido no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e tem nove curvas à esquerda e cinco à direita.

Embora os vencedores do título nas classes mais pequenas já tenham sido decididos com Jaume Masià (Moto3) e Pedro Acosta (Moto2), o Campeão do Mundo de MotoGP não será coroado até à final em Valência, como aconteceu no ano passado. No entanto, já não é tão emocionante como se esperava após o GP do Qatar: Francesco "Pecco" Bagnaia é o claro favorito com uma vantagem de 21 pontos.

Se o piloto de fábrica da Ducati ganhar mais quatro pontos ao seu colega da marca Pramac, Jorge Martin, no último sprint da época, a decisão será mesmo tomada no sábado a favor do atual campeão. Isto aconteceria, por exemplo, se Bagnaia triunfasse no Tissot Sprint e Martin não conseguisse terminar acima do terceiro lugar.

Outras combinações que coroariam Bagnaia como Campeão do Mundo de 2023 no Tissot Sprint:

Bagnaia termina em segundo, Martin não vai além do quinto lugar.

Bagnaia em terceiro lugar, Martin não melhor do que sétimo.

Bagnaia termina em quarto, Martin em oitavo, na melhor das hipóteses.

Bagnaia termina em quinto, Martin não vai além do nono lugar.

Bagnaia também se contenta com o 6º lugar se Martin continuar sem pontos.

Mesmo antes do confronto final, uma coisa é certa: a Prima Pramac Racing é, pelo menos, a primeira equipa independente na era do MotoGP a triunfar na classificação por equipas.

Falando do Campeonato do Mundo por Equipas: Na classe Moto3, este título ainda está em disputa, mas a equipa alemã Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team vai para o último Grande Prémio da época com 35 pontos de vantagem sobre a Leopard Racing.

Atenção: As corridas de domingo vão começar uma hora mais tarde do que o habitual na Europa, para que a primeira classe em duas rodas não colida com o início da Fórmula 1 em Abu Dhabi (14h00 CET).

Calendário do GP de Valência 2023

Sexta-feira, 24 de novembro:

09.00 - 09.35 (35 min): Moto3, Treino 1

09h50 - 10h30 (40 min): Moto2, Treino 1

10.45 - 11.30 (45 min): MotoGP, FP1



13.15 - 13.50 (35 min): Moto3, Treino 2

14.05 - 14.45 (40 min): Moto2, Treino 2

15.00 - 16.00 (60 min): MotoGP, Treino



Sábado, 25 de novembro:

08h40 - 09h10 (30 min): Moto3, Treino 3

09.25 - 09.55 (30 min): Moto2, Treino 3

10.10 - 10.40 (30 min): MotoGP, FP2

10.50 - 11.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

11.15 - 11.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



12.50 - 13.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

13.15 - 13.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

13.45 - 14.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

14.10 - 14.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora de início

15.00 hrs: MotoGP Sprint (13 voltas)



Domingo, 26 de novembro:

10.40 - 10.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Horas de partida

12.00 horas: Corrida de Moto3 (20 voltas)

13.15: Corrida de Moto2 (22 voltas)

15.00: Corrida de MotoGP (27 voltas)