L'équipe VR46 de Rossi : un puits de pétrole coule à flot

Lorsque Valentino Rossi a lancé sa propre équipe de MotoGP en 2022, il comptait recevoir 18 millions de dollars par an d'Aramco. Mais l'accord a échoué et Mooney a pris le relais. C'est désormais le géant pétrolier indonésien Pertamina qui s'engage pour trois ans.

Le propriétaire de l'équipe Valentino Rossi, le directeur de l'équipe Uccio Salucci et Gianluca Falcioni, CEO de VR46 Agency, ont donc réussi à décrocher un accord à long terme de plusieurs millions avec un géant du pétrole. Au cours des trois prochaines années (2024 à 2026), l'équipe italienne de MotoGP sera soutenue en tant que sponsor principal par le groupe énergétique public indonésien Pertamina Lubricants, qui a tout de même réalisé un bénéfice de 3,8 milliards de dollars US en 2022.

Au cours de la saison 2021, Rossi & Co. pensaient toutefois avoir attrapé un poisson encore plus gros. Ils comptaient alors sur une source d'argent infiniment plus abondante grâce au géant pétrolier saoudien Aramco, qui a annoncé pour la dernière fois en 2022 un bénéfice record de 161,1 milliards de dollars et qui a distribué à lui seul des dividendes d'un montant de 19,5 milliards de dollars.

Lorsque l'accord avec Aramco s'est avéré être un mirage et a échoué en décembre 2021, l'équipe VR46 avait besoin d'urgence d'un nouveau sponsor principal pour le duo Ducati Luca Marini et la recrue Marco Bezzecchi. Comme le prince saoudien avait auparavant laissé entrevoir le versement de 18 millions d'euros par an par Aramco, deux nouvelles Desmosedici d'usine actuelles du millésime 2022 avaient même été commandées à Borgo Panigale pour Marini.

En l'espace de trois semaines, un remplaçant avait été trouvé avec Mooney, qui ne pouvait toutefois payer qu'une fraction du budget espéré par Aramco. Mooney est un fournisseur de services bancaires et de paiement de proximité, le plus important d'Italie selon ses propres dires. Derrière cette entreprise fondée en 2020, qui propose une série de services de paiement (pour les factures de téléphone et d'électricité, les cartes prépayées, les virements, etc.), se trouvent SisalPay et Banca 5 du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo.

VR46 a tout de même trouvé un modeste co-sponsor issu du secteur pétrolier, Bardahl, pour deux ans. Mais dès l'été dernier, il était clair que Mooney se retirerait après deux ans en tant que sponsor principal. Il a été supposé temporairement que le co-sponsor Ebay participerait davantage. Mais un accord a été trouvé avec Pertamina Lubricants.

Cet accord est important en vue des années 2025 et 2026, car le contrat VR46-Ducati expire après 2024. A Doha, on a entendu dire que Rossi, l'ambassadeur de Yamaha, s'était déjà mis d'accord avec Yamaha pour deux ans. Le tean devrait alors s'aligner avec des motos M1.

Après tout, "The Doctor" a remporté quatre de ses neuf titres de champion du monde (2004, 2005, 2008 et 2009) avec Yamaha. Selon toute vraisemblance, il dirigera donc en 2025 la seule équipe cliente de Yamaha MotoGP.

Et au sein de l'équipe Pertamina VR46, il est probable qu'en 2025, au moins l'un des deux pilotes disposera à nouveau d'une moto d'usine actuelle - comme Luca Marini en 2022 chez Ducati.

Le prince de mauvais augure

Un prince de mauvais augure d'Arabie saoudite avait fait patienter l'équipe VR46 pendant des mois en 2021. Il avait promis l'été dernier 18 millions de dollars par saison à la nouvelle équipe VR46-Rossi-Ducati-MotoGP. Mais l'accord est resté un mirage.

Dès le 4 septembre 2021, SPEEDWEEK.com rapportait sous le titre "VR46 Rossi Ducati : le deal de millions d'Aramco va-t-il s'écrouler ?" l'hypothèse selon laquelle le sponsoring pétrolier d'Aramco, annoncé depuis des mois, pourrait rester un conte des Mille et une nuits pour l'équipe VR46-Ducati de Rossi. En effet, les déclarations des Saoudiens ont paru extrêmement contradictoires et étranges dans ce contexte.

Pourtant, dès la saison 2021, les pilotes de Sky-VR46 faisaient la promotion du gouvernement d'Arabie Saoudite et du projet "Saudi Vision 2030" dans toutes les catégories de GP. Il s'agissait d'un programme stratégique, orienté vers l'avenir et hautement technologique, visant à réduire la dépendance des Saoudiens vis-à-vis de la demande de pétrole.

Cet objectif doit être atteint par la diversification de l'économie et le développement accru de secteurs tels que la santé, l'éducation, l'infrastructure, les loisirs et le tourisme. Les marques "KSA New Cities" et "Maic Technologies", dont les logos figuraient sur les vélos VR46 de Marini, Bezzecchi et Vietti en 2021, y sont liées.

Mais l'équipe de Rossi est tombée dans le piège du prince saoudien au nom impressionnant d'Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud et de sa holding Tanal Entertainment Sport & Media Partner. Il avait annoncé pendant des mois un soutien d'Aramco au projet MotoGP de VR46.

Le prince a fait annoncer une conférence de presse pour fin juillet 2021, qui devait en quelques jours apporter des éclaircissements sur les projets MotoGP ambitieux des Saoudiens. Tanal Entertainment assurait alors que la participation d'Aramco avec VR46 avait été convenue. Aramco a toutefois rapidement affirmé le contraire. Le géant pétrolier a affirmé au début de l'été 2021 qu'il n'existait aucun accord stratégique.

Puis, le 19 août 2021, le prince aux multiples visages a invité une poignée de représentants des médias italiens triés sur le volet à une réunion zoom en ligne. Le mercredi suivant, tous les détails du deal devaient être publiés dans le cadre d'une conférence de presse officielle sur les projets MotoGP du gouvernement d'Arabie saoudite. Mais ce rendez-vous est passé sans résultat.

Au printemps 2021, Tanal a annoncé pour la première fois que la gigantesque compagnie pétrolière saoudienne Aramco, qui fait une apparition pompeuse en Formule 1, participerait en 2022 à la nouvelle équipe VR46-Ducati de Rossi en tant que sponsor principal.

Le prince Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud n'a jamais voulu s'exprimer sur les informations contradictoires concernant l'accord prétendument lucratif d'Aramco. Il a assuré à propos du partenariat avec VR46 le 19 août : "Le contrat est déjà signé et la semaine prochaine, nous mettrons à disposition la totalité de la somme".

Il était question d'environ 18 millions de dollars US par an pour le seul championnat du monde MotoGP. Mais ce n'est qu'une partie d'un projet encore plus vaste et d'un investissement total d'environ un milliard de dollars, a-t-on entendu chez Tanal. Ainsi, un parc à thème de sports mécaniques avec VR46 est notamment prévu en Arabie saoudite, et des usines de fabrication de voitures et de motos devraient être construites d'ici 2030. La reprise d'une équipe de Formule 1 figurerait également sur la liste de souhaits de "Vision 2030".

Mais en décembre, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un conte arabe digne des 1001 nuits.

Pourtant, dans la "liste d'entrée" provisoire des catégories Moto2 et Moto3 pour 2022, le nom de l'équipe Moto2 de Rossi était encore "Aramco VR46" en septembre. Cela nourrissait la supposition que le neuvième champion du monde pouvait réellement compter sur les millions d'Aramco tant attendus pour son projet MotoGP. Mais en novembre, il n'y avait aucune trace d'Aramco dans les nouvelles listes officielles de participants...

L'équipe de Rossi a donc dû se serrer la ceinture pour 2022, car la chaîne de télévision à péage Sky (à bord depuis 2014) s'est également retirée en tant que bailleur de fonds - comme elle l'avait fait deux ans auparavant pour le cyclisme professionnel.

Entre-temps, l'équipe VR46 a fermé ou externalisé ses propres équipes en Moto3 et Moto2. Mais l'infrastructure a été partiellement conservée, elle gère désormais l'équipe Yamaha VR46 Master Camp Moto2. Les deux places en Moto2 ont été cédées au Fantic Racing Team après 2022, avec le vainqueur du GP Vietti.

Pour le championnat du monde MotoGP, l'équipe de Rossi a besoin d'environ 12 à 15 millions d'euros par an. Pour chaque équipe privée de MotoGP, la Dorna verse environ 6 millions pour deux pilotes.

"Savez-vous combien de princes il y a chez nous ?"

Le top manager saoudien Talal Al-Marri, CEO d'Aramco Overseas, est venu en 2021 au Dutch-TT d'Assen à l'invitation de Pramac. L'astucieux propriétaire de l'équipe Pramac, Paolo Campinoti, avait sans doute une idée derrière la tête, il aurait également aimé puiser dans la source de financement saoudienne.

Al-Marri a signé pour Aramco le méga-accord de sponsoring de plusieurs millions avec Liberty Media, qui assure depuis 2020 la publicité envahissante sur les panneaux de Formule 1. A la question de savoir si l'on ne pouvait pas se fier aux déclarations du prince Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud, Al Marri a répondu en juin 2021 par une contre-question : "Savez-vous combien de princes nous avons en Arabie saoudite ?"

En été, il s'est avéré que Tanal jonglait soi-disant avec des millions, mais n'avait pas de site Internet d'entreprise. C'est au plus tard à ce moment-là que la sonnette d'alarme aurait dû retentir chez VR46. Les Italiens étaient tombés dans le piège d'un imposteur.

À partir de janvier, l'équipe de Tavullia portera le nom de Pertamina Enduro VR46 Racing Team. PT Pertamina Lubricants soutiendra l'équipe pendant trois saisons. Le groupe pétrolier indonésien fera la promotion de la marque de lubrifiants pour motos Pertamina Enduro.

Une décision stratégique et le début de nouvelles synergies entre le VR46 Racing Team et le géant des lubrifiants PT Pertamina Lubricants, qui donneront un nouveau souffle à deux noms bien établis dans le sport automobile et qui deviendront une véritable référence en termes de performances et de technologie.

Alessio Salucci, directeur de l'équipe VR46 Racing : "L'arrivée de Pertamina Lubricants, qui sera le partenaire titre de l'équipe VR46 Racing pour les trois prochaines saisons, marque une étape importante dans l'histoire de notre équipe. Nous voulons faire un nouveau pas en avant ensemble dans la réalisation de nos objectifs".