Lucio Cecchinello (LCR): Der Irrtum mit Toprak

LCR-Honda-Chef Lucio Cecchinello war im Frühjahr überzeugt, dass Alex Rins 2024 bei ihm bleiben würde. Aber er schätzte die SBK-Situation bei Yamaha falsch ein.

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello hat eine schwierige MotoGP-Saison hinter sich. Alex Rins gewann zwar in Austin im April in überragender Manier den Texas-GP, doch dann verletzte er sich beim Sprint in Mugello am 9. Juni schwer – und ist nach diesem kompliziertem Schien- und Wadenbeinbruch bis heute nicht völlig wiederhergestellt.

Rins machte zwar seit Japan (1. Oktober) ein paar zaghafte Comeback-Versuche, musste aber zum Beispiel in Australien nach dem Freitag-Training wieder einpacken.

SPEEDWEEK.com unterhielt sich mit Lucio Cecchinello (53) über den Weggang von Rins, mit dem er eigentlich fix zwei Jahre geplant hatte, der aber mit der Behandlung durch HRC nicht zufrieden war. Deshalb entwischte er für 2024 ins Yamaha-Werksteam.

Lucio, schon bei den Wintertests war absehbar, dass die Honda RC213V auch 2023 kein Sieger-Motorrad sein wird. Ihr habt trotzdem in Texas gewonnen; aber danach holte Alex Rins in Jerez und Le Mans keinen Punkt. Er einigte sich dann mit Yamaha. Du warst überzeugt, er werde 2024 bei LCR fahren.

Ja, das war der Plan. Alex hatte einen Zwei-Jahres-Vertrag. Sein Vertrag mit HRC erlaubte einen Weggang nur, wenn er ein Angebot von einem MotoGP-Werksteam bekommt. Sein Manager war immer sehr ehrlich und sagte mir: «Die einzige Möglichkeit wäre ein Wechsel zu Yamaha.» Denn alle anderen Factory Teams hatten keinen Platz verfügbar; bei Yamaha war hingegen die Zukunft von Morbidelli ungewiss.

Ich war jedoch überzeugt, bei Yamaha werde Toprak Razgatlioglu nächstes Jahr neben Fabio Quartararo fahren. Er war auf jeden Fall eine Option. Für mich hätte es Sinn gemacht, wenn Yamaha einen talentierten, interessanten Fahrer wie Toprak für die MotoGP engagiert hätte. Ich war ziemlich fest der Meinung, das würde passieren.

Doch ich habe mich damals getäuscht. Nicht nur Yamaha war überrascht, als Toprak für die SBK bei BMW unterschrieb...

Schon nach dem Texas-GP im April wurde spekuliert, du könntest Rins 2024 an Repsol verlieren, weil Joan Mir oft schwer enttäuschte. Später wurde Zarco als Rins-Ersatz für zwei Jahre verpflichtet. Doch als Márquez bei Repsol kündigte, wurde Zarco ein Repsol-Kandidat. Schwere Zeiten für dich.

Ja, wir haben den Vertrag mit Johann Ende August unterzeichnet und haben den Deal ein paar Tage später öffentlich gemacht. Es ist ein Vertrag, an dem drei Partner beteiligt sind: Zarco, HRC und LCR.

Als Marc Márquez seinen Weggang öffentlich machte, wollte ihn HRC für 2024 zu Repsol verfrachten – für ein Jahr. Doch Johann lehnte ab und bevorzugte den 2-Jahres-Deal bei LCR.

Es war immer geplant, dass Johann Zarco in den nächsten zwei Jahren bei LCR fährt. Das ist auch vertraglich so festgelegt.

Seit wann macht LCR eigene Verträge mit den HRC-Piloten? Stefan Bradl und Jack Miller hatten nur HRC-Verträge.

Das ging 2020 mit Alex Márquez los. Damals begann eine Art neues System; HRC entschloss sich zu einem Vertrag mit drei Parteien.

Was ist der Vorteil solcher Verträge? HRC bezahlt ja wohl die Fahrergagen und bestimmt dann, was passiert.

Ja, HRC unterstützt uns bei den Fahrergagen. Weitere Vertrags-Einzelheiten unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.

