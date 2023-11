Il team VR46 di Rossi: un pozzo di petrolio che scorre dopo tutto

Quando Valentino Rossi ha fondato il suo team di MotoGP nel 2022, si aspettava 18 milioni di dollari all'anno da Aramco. Ma l'accordo è saltato e Mooney è intervenuto. Ora il colosso petrolifero indonesiano Pertamina sta salendo a bordo per tre anni.

Ora il proprietario del team Valentino Rossi, il direttore della scuderia Uccio Salucci e Gianluca Falcioni, amministratore delegato dell'agenzia VR46, hanno concluso un accordo plurimilionario a lungo termine con un gigante del petrolio. Per i prossimi tre anni (dal 2024 al 2026), il team italiano di MotoGP sarà supportato come sponsor principale dalla società energetica statale indonesiana Pertamina Lubricants, che nel 2022 ha generato un profitto di 3,8 miliardi di dollari USA.

Durante la stagione 2021, tuttavia, Rossi & Co. credevano di avere un pesce ancora più grosso da friggere. All'epoca contavano su una fonte inesauribile di denaro proveniente dal gigante petrolifero saudita Aramco, che nel 2022 ha registrato un utile record di 161,1 miliardi di dollari e ha distribuito dividendi per un totale di 19,5 miliardi di dollari.

Quando nel dicembre 2021 l'accordo con Aramco si è rivelato un miraggio ed è saltato, il team VR46 aveva urgentemente bisogno di un nuovo sponsor principale per la coppia Ducati Luca Marini e il debuttante Marco Bezzecchi. Poiché il principe saudita aveva in precedenza prospettato la possibilità che Aramco pagasse 18 milioni di euro all'anno, erano state ordinate due nuove Desmosedici factory 2022 per Marini a Borgo Panigale.

Nel giro di tre settimane è stato trovato un sostituto, Mooney, ma è stato in grado di pagare solo una frazione del budget che Aramco aveva sperato. Mooney è un fornitore di servizi bancari e di pagamento di prossimità e sostiene di essere il più grande in Italia. L'azienda, che è stata fondata nel 2020 e offre una serie di servizi di pagamento (per bollette telefoniche e utenze, carte prepagate, bonifici bancari, ecc.), è sostenuta da SisalPay e Banca 5 del gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo.

Almeno VR46 ha trovato un modesto co-sponsor dell'industria petrolifera, Bardahl, per due anni. Tuttavia, già l'estate scorsa era chiaro che Mooney si sarebbe ritirato come sponsor principale dopo due anni. Si era temporaneamente ipotizzato un maggiore coinvolgimento del co-sponsor Ebay. Tuttavia, ora è stato raggiunto un accordo con Pertamina Lubricants.

Questo accordo è importante per gli anni 2025 e 2026, poiché il contratto VR46-Ducati scade dopo il 2024. A Doha si vociferava che l'ambasciatore della Yamaha Rossi avesse già raggiunto un accordo con la Yamaha per due anni. La squadra gareggerà quindi con moto M1.

Dopo tutto, "The Doctor" ha vinto quattro dei suoi nove titoli mondiali (2004, 2005, 2008 e 2009) con la Yamaha. Con ogni probabilità, quindi, nel 2025 sarà alla guida dell'unico team clienti Yamaha per la MotoGP.

E nel team Pertamina VR46, almeno uno dei due piloti avrà probabilmente una moto ufficiale nel 2025, come Luca Marini alla Ducati nel 2022.

L'inquietante principe

Un minaccioso principe dell'Arabia Saudita ha tenuto in sospeso per mesi la squadra VR46 nel 2021. Già in estate aveva promesso al nuovo team VR46 Rossi Ducati MotoGP 18 milioni di dollari a stagione. Ma l'accordo è rimasto un miraggio.

Già il 4 settembre 2021, SPEEDWEEK.com riportava il titolo "VR46 Rossi Ducati: l'accordo da un milione di dollari di Aramco andrà a monte?" sul sospetto che la sponsorizzazione di Aramco Oil annunciata da mesi potesse rimanere una favola da 1001 notti per il team VR46 Ducati di Rossi. Le dichiarazioni dei sauditi sono sembrate estremamente contraddittorie e strane in questo contesto.

Tuttavia, i piloti dello Sky VR46 stavano già promuovendo il governo dell'Arabia Saudita e il progetto "Saudi Vision 2030" in tutte le classi del GP durante la stagione 2021. Si tratta di un programma strategico, lungimirante e altamente tecnologico che mira a ridurre la dipendenza dei sauditi dal petrolio.

Questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso la diversificazione dell'economia e un maggiore sviluppo di settori come la sanità, l'istruzione, le infrastrutture, le attività ricreative e il turismo. I marchi "KSA New Cities" e "Maic Technologies", i cui loghi sono stati impressi sulle moto VR46 di Marini, Bezzecchi e Vietti nel 2021, sono associati a questo obiettivo.

Tuttavia, la squadra di Rossi è caduta in disgrazia nei confronti del principe saudita dal nome imponente Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud e della sua holding Tanal Entertainment Sport & Media Partner. Per mesi ha annunciato il sostegno di Aramco al progetto MotoGP di VR46.

Il principe ha annunciato una conferenza stampa per la fine di luglio 2021, che avrebbe dovuto fornire chiarezza sugli ambiziosi piani dei sauditi per il MotoGP entro pochi giorni. All'epoca, Tanal Entertainment aveva assicurato che il coinvolgimento di Aramco con VR46 era stato concordato. Tuttavia, Aramco ha presto affermato il contrario. All'inizio dell'estate del 2021, il gigante petrolifero ha affermato che non esisteva alcun accordo strategico.

Poi, il 19 agosto 2021, il principe pluridecorato ha invitato una manciata di rappresentanti selezionati dei media italiani a un incontro Zoom online. Il mercoledì successivo, i piani del governo saudita in materia di MotoGP sarebbero stati annunciati per intero in una conferenza stampa ufficiale. Ma questa data è passata senza risultati.

Nella primavera del 2021, Tanal ha annunciato per la prima volta che il gigante petrolifero saudita Aramco, che fa una pomposa apparizione in Formula 1, sarebbe stato lo sponsor principale del nuovo team VR46 Ducati di Rossi nel 2022.

Il principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud non ha mai voluto commentare le notizie contraddittorie sul presunto lucroso accordo con Aramco. Il 19 agosto ha assicurato sulla partnership con VR46: "Il contratto è già stato firmato e renderemo disponibile l'intera somma nella prossima settimana".

Si è parlato di circa 18 milioni di dollari USA all'anno da destinare al solo Campionato del Mondo di MotoGP. Tuttavia, si tratta solo di una parte di un progetto ancora più ampio e di un investimento totale di circa un miliardo di dollari, ha spiegato Tanal. Tra le altre cose, in Arabia Saudita è previsto un parco a tema motoristico con VR46 e la costruzione di fabbriche per la produzione di auto e moto entro il 2030. Secondo le indiscrezioni, anche l'acquisizione di un team di Formula 1 è sulla lista dei desideri di "Vision 2030".

Tuttavia, a dicembre si è scoperto che si trattava di una favola araba uscita dalle 1001 notti.

Tuttavia, nell'elenco provvisorio delle iscrizioni alle classi Moto2 e Moto3 per il 2022, a settembre il nome della squadra di Rossi in Moto2 era ancora "Aramco VR46". Questo ha alimentato il sospetto che il nove volte campione del mondo potesse davvero contare sui tanto attesi milioni di Aramco per il suo progetto MotoGP. Ma a novembre non c'era traccia di Aramco nella nuova lista ufficiale dei partecipanti...

La squadra di Rossi ha quindi dovuto stringere la cinghia per il 2022, dato che anche l'emittente televisiva a pagamento Sky (a bordo dal 2014) si è ritirata come sponsor, come aveva fatto due anni prima dal ciclismo professionistico.

Il team VR46 ha chiuso o esternalizzato le proprie squadre in Moto3 e Moto2. Tuttavia, una parte dell'infrastruttura è stata mantenuta e ora gestisce il team Yamaha VR46 Master Camp Moto2. Dopo il 2022, le due posizioni della Moto2, compreso il vincitore del GP Vietti, sono state cedute al Fantic Racing Team.

Il team di Rossi ha bisogno di circa 12-15 milioni di euro all'anno per il Campionato del Mondo MotoGP. Dorna contribuisce con circa 6 milioni di euro per due piloti per ogni squadra privata di MotoGP.

"Sapete quanti principi abbiamo?".

Il top manager saudita Talal Al-Marri, CEO di Aramco Overseas, è venuto al Dutch TT di Assen nel 2021 su invito di Pramac. L'astuto proprietario del team Pramac Paolo Campinoti aveva probabilmente un secondo fine, in quanto avrebbe voluto attingere anche lui alla fonte di denaro saudita.

Al-Marri ha firmato il mega-accordo di sponsorizzazione multimilionario con Liberty Media per conto di Aramco, che ha garantito l'invadente pubblicità perimetrale della Formula 1 dal 2020. Alla domanda del giugno 2021 se non si potesse fare affidamento sulle dichiarazioni del principe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud, Al-Marri ha risposto con una contro-domanda: "Sapete quanti principi abbiamo in Arabia Saudita?".

In estate è emerso che Tanal si sarebbe destreggiato tra i milioni, ma non aveva un sito web aziendale. Al più tardi a questo punto, i campanelli d'allarme avrebbero dovuto suonare a VR46. Gli italiani erano stati ingannati da un truffatore.

Da gennaio, la squadra di Tavullia sarà conosciuta come Pertamina Enduro VR46 Racing Team. PT Pertamina Lubricants sosterrà la squadra per tre stagioni. La compagnia petrolifera indonesiana promuoverà il marchio di lubrificanti per moto Pertamina Enduro.

Una decisione strategica e l'inizio di nuove sinergie tra il VR46 Racing Team e il colosso dei lubrificanti PT Pertamina Lubricants, che darà nuovo impulso a due nomi affermati del motorsport e diventerà un vero e proprio riferimento in termini di prestazioni e tecnologia.

Alessio Salucci, Team Director VR46 Racing: "L'arrivo di Pertamina Lubricants, che sarà title partner del VR46 Racing Team per le prossime tre stagioni, segna una tappa importante nella storia della nostra squadra. Vogliamo fare un altro passo avanti insieme per raggiungere i nostri obiettivi".