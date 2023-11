Equipa VR46 de Rossi: Afinal, há um poço de petróleo a jorrar

Agora, o proprietário da equipa, Valentino Rossi, o diretor da equipa, Uccio Salucci, e Gianluca Falcioni, CEO da Agência VR46, conseguiram um acordo multimilionário a longo prazo com um gigante do petróleo. Durante os próximos três anos (2024 a 2026), a equipa italiana de MotoGP será apoiada pela empresa estatal indonésia de energia Pertamina Lubricants como seu principal patrocinador, que gerou um lucro de 3,8 mil milhões de dólares americanos em 2022.

Durante a temporada de 2021, no entanto, Rossi & Co. acreditavam que tinham um peixe ainda maior para fritar. Na altura, contavam com uma fonte inesgotável de dinheiro da gigante petrolífera Aramco, da Arábia Saudita, que registou lucros recorde de 161,1 mil milhões de dólares em 2022 e pagou dividendos no valor de 19,5 mil milhões de dólares.

Quando o acordo com a Aramco se revelou uma miragem em dezembro de 2021 e fracassou, a equipa VR46 precisava urgentemente de um novo patrocinador principal para a dupla da Ducati, Luca Marini e o estreante Marco Bezzecchi. Como o príncipe saudita tinha anteriormente mantido a perspetiva de a Aramco pagar 18 milhões de euros por ano, duas novas motos Desmosedici 2022 de fábrica tinham sido encomendadas para Marini em Borgo Panigale.

O substituto, Mooney, foi encontrado em três semanas, mas só conseguiu pagar uma fração do orçamento que a Aramco esperava. A Mooney é um fornecedor de serviços bancários e de pagamentos de proximidade e afirma ser o maior em Itália. A empresa, fundada em 2020 e que oferece uma gama de serviços de pagamento (para contas telefónicas e de serviços públicos, cartões pré-pagos, transferências bancárias, etc.), é apoiada pela SisalPay e pela Banca 5 do grupo bancário italiano Intesa Sanpaolo.

Pelo menos o VR46 encontrou um modesto copatrocinador do sector petrolífero, a Bardahl, durante dois anos. No entanto, já no verão passado era evidente que a Mooney se retiraria como patrocinador principal ao fim de dois anos. Assumiu-se temporariamente que o copatrocinador Ebay iria envolver-se mais. No entanto, foi agora alcançado um acordo com a Pertamina Lubricants.

Este acordo é importante no que respeita aos anos 2025 e 2026, uma vez que o contrato com a VR46-Ducati expira após 2024. Em Doha, correu o rumor de que o embaixador da Yamaha, Rossi, já tinha chegado a um acordo com a Yamaha por dois anos. A equipa irá então competir com motos M1.

Afinal, "The Doctor" ganhou quatro dos seus nove títulos de campeão mundial (2004, 2005, 2008 e 2009) com a Yamaha. É muito provável que em 2025 seja a única equipa cliente da Yamaha no MotoGP.

E na equipa Pertamina VR46, pelo menos um dos dois pilotos terá provavelmente uma moto de trabalho atual em 2025 - como Luca Marini na Ducati em 2022.

O príncipe sinistro

Um príncipe ameaçador da Arábia Saudita estava a esconder a equipa VR46 há meses em 2021. Ele prometeu à nova equipa VR46 Rossi Ducati MotoGP 18 milhões de dólares por época no verão. Mas o acordo permaneceu uma miragem.

Já em 4 de setembro de 2021, SPEEDWEEK.com relatou sob o título "VR46 Rossi Ducati: O negócio de milhões da Aramco vai cair?" sobre a suspeita de que o patrocínio da Aramco Oil anunciado por meses poderia permanecer um conto de fadas de 1001 noites para a equipe VR46 Ducati de Rossi. As declarações dos sauditas pareciam extremamente contraditórias e estranhas neste contexto.

No entanto, os pilotos da Sky VR46 já estavam a promover o governo da Arábia Saudita e o projeto "Saudi Vision 2030" em todas as classes de GP durante a época de 2021. Trata-se de um programa estratégico, virado para o futuro e altamente tecnológico, que tem como objetivo reduzir a dependência dos sauditas do petróleo.

Este objetivo deve ser alcançado através da diversificação da economia e de um maior desenvolvimento de sectores como a saúde, a educação, as infra-estruturas, o lazer e o turismo. As marcas "KSA New Cities" e "Maic Technologies", cujos logótipos foram estampados nas motos VR46 de Marini, Bezzecchi e Vietti em 2021, estão associadas a este objetivo.

No entanto, a equipa de Rossi caiu em desgraça com o príncipe da Arábia Saudita com o impressionante nome Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud e a sua holding Tanal Entertainment Sport & Media Partner. Durante meses, anunciou o apoio da Aramco ao projeto de MotoGP da VR46.

O príncipe anunciou uma conferência de imprensa para o final de julho de 2021, que deveria esclarecer os ambiciosos planos de MotoGP dos sauditas em poucos dias. Na altura, a Tanal Entertainment garantiu que o envolvimento da Aramco com o VR46 tinha sido acordado. No entanto, a Aramco não tardou a afirmar o contrário. Não existia qualquer acordo estratégico, afirmou o gigante petrolífero no início do verão de 2021.

Então, em 19 de agosto de 2021, o príncipe multifacetado convidou um punhado de representantes seleccionados dos meios de comunicação social italianos para uma reunião online no Zoom. Na quarta-feira seguinte, os planos do governo da Arábia Saudita para o MotoGP deveriam ser anunciados na íntegra numa conferência de imprensa oficial. Mas esta data passou sem resultados.

Na primavera de 2021, Tanal anunciou pela primeira vez que a gigante petrolífera saudita Aramco, que faz uma aparição pomposa na Fórmula 1, seria o principal patrocinador da nova equipa VR46 Ducati de Rossi em 2022.

O príncipe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud nunca quis comentar as notícias contraditórias sobre o acordo supostamente lucrativo com a Aramco. A 19 de agosto, garantiu sobre a parceria com o VR46: "O contrato já foi assinado e disponibilizaremos a totalidade do montante na próxima semana".

Falou-se em cerca de 18 milhões de dólares americanos por ano a serem canalizados apenas para o Campeonato do Mundo de MotoGP. No entanto, este é apenas uma parte de um projeto ainda mais abrangente e um investimento total de cerca de mil milhões de dólares, disse Tanal. Entre outras coisas, está previsto um parque temático de desportos motorizados com VR46 na Arábia Saudita e a construção de fábricas para a produção de automóveis e motociclos até 2030. A aquisição de uma equipa de Fórmula 1 está também na lista de desejos da "Visão 2030", segundo os rumores.

No entanto, em dezembro, verificou-se que se tratava de um conto de fadas árabe saído das 1001 noites.

No entanto, na lista provisória de inscritos para as classes Moto2 e Moto3 em 2022, o nome da equipa de Rossi na Moto2 ainda era "Aramco VR46" em setembro. Isto alimentou as suspeitas de que o nove vezes campeão do mundo poderia realmente contar com os tão aguardados milhões da Aramco para o seu projeto de MotoGP. Mas em novembro, não havia qualquer vestígio da Aramco na nova lista oficial de participantes...

A equipa de Rossi teve, por isso, de apertar o cinto para 2022, uma vez que a televisão por subscrição Sky (a bordo desde 2014) também se retirou como patrocinador - tal como tinha feito há dois anos no ciclismo profissional.

A equipa VR46 encerrou as suas actividades ou subcontratou as suas próprias equipas de Moto3 e Moto2. No entanto, algumas das infra-estruturas foram mantidas e agora opera a equipa Yamaha VR46 Master Camp Moto2. Depois de 2022, as duas posições de Moto2, incluindo o vencedor do GP Vietti, foram entregues à Fantic Racing Team.

A equipa de Rossi precisa de cerca de 12 a 15 milhões de euros por ano para o Campeonato do Mundo de MotoGP. A Dorna contribui com cerca de 6 milhões para dois pilotos por cada equipa privada de MotoGP.

"Sabes quantos príncipes temos?"

O gestor de topo saudita Talal Al-Marri, CEO da Aramco Overseas, veio ao Dutch TT em Assen em 2021 a convite da Pramac. O esperto proprietário da equipa Pramac, Paolo Campinoti, teve provavelmente um motivo oculto, uma vez que também gostaria de aproveitar a fonte de dinheiro saudita.

Al-Marri assinou o mega-acordo de patrocínio multimilionário com a Liberty Media em nome da Aramco, que garantiu a publicidade intrusiva no perímetro da Fórmula 1 desde 2020. Quando lhe perguntaram, em junho de 2021, se não se podia confiar nas declarações do príncipe Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdul Aziz Al Saud, Al-Marri respondeu com uma contra-pergunta: "Sabe quantos príncipes temos na Arábia Saudita?"

No verão, soube-se que Tanal estava alegadamente a fazer malabarismos com milhões, mas não tinha um site da empresa. Nesta altura, o mais tardar, os alarmes deveriam ter soado no VR46. Os italianos tinham sido enganados por um vigarista.

A partir de janeiro, a equipa de Tavullia será conhecida como Pertamina Enduro VR46 Racing Team. A PT Pertamina Lubricants vai apoiar a equipa durante três épocas. A companhia petrolífera indonésia irá promover a marca de lubrificantes para motos Pertamina Enduro.

Uma decisão estratégica e o início de novas sinergias entre a VR46 Racing Team e o gigante dos lubrificantes PT Pertamina Lubricants, que dará um novo impulso a dois nomes estabelecidos no desporto motorizado e se tornará uma verdadeira referência em termos de desempenho e tecnologia.

Alessio Salucci, Diretor de Equipa da VR46 Racing: "A chegada da Pertamina Lubricants, que será o parceiro titular da VR46 Racing Team durante as próximas três épocas, assinala um marco importante na história da nossa equipa. Queremos dar mais um passo em frente para alcançarmos os nossos objectivos".