Davide Brivio: "Mi sento a mio agio da Alpine"

Si parla di Davide Brivio come successore del responsabile del team Repsol Honda Alberto Puig. In occasione del GP di Formula 1 ad Abu Dhabi, ha smentito tutte le voci di un passaggio alla Honda.

Mentre il paddock della MotoGP sta ipotizzando se Davide Brivio sarà presente nei box della Repsol Honda come nuovo responsabile del team insieme ai piloti Joan Mir e Luca Marini martedì, in occasione della prima giornata di test invernali della MotoGP a Valencia, il giornalista di SPEEDWEEK.com Mathias Brunner ha parlato con Davide Brivio in occasione della finale del Campionato del Mondo di Formula 1 ad Abu Dhabi.

L'italiano ha lavorato a lungo con i piloti giapponesi della Yamaha e della Suzuki e si è quindi guardato bene dal confermare l'atteso ritorno in MotoGP con una sola sillaba.

Tuttavia, qualsiasi team manager con un po' di cervello nella classe regina delle moto sa che il 59enne si sta impegnando al massimo per riconquistare una posizione di rilievo nelle due ruote, dopo il periodo fallimentare in Formula 1.

In qualità di responsabile del team Suzuki-Ecstar, Brivio ha sorprendentemente vinto il Campionato del Mondo di MotoGP con Joan Mir nella stagione 2020 del coronavirus, che è stata accorciata a 14 gare; il compagno di squadra Alex Rins è arrivato terzo nella classifica del Campionato del Mondo.

Suzuki ha poi dimenticato di prolungare il suo contratto, motivo per cui Brivio è partito per la Formula 1 nei primi giorni di gennaio - ed è passato ad Alpine, il team successore di Renault. Tuttavia, è stato presto messo da parte e gli è stato affidato un lavoro nel programma junior. Tuttavia, in qualità di "Director of Racing Expansion Projects", Brivio non è riuscito a ottenere praticamente nulla come italiano nel team francese Alpine F1 con i due francesi Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

E dal momento che la Suzuki si è ritirata dal Campionato del Mondo di MotoGP alla fine del 2022, di recente ha dato un'occhiata ad altri costruttori, persino alla Ducati, vincitrice di serie.

"Rimarrò con Alpine. Non è giusto che il mio contratto scada alla fine del 2023. Non posso parlare della durata esatta del contratto, ma si estende fino al prossimo anno", ha assicurato oggi Brivio a SPEEDWEEK.com.

"Al momento non ho intenzione di accettare un altro lavoro e mi sento a mio agio in Alpine. Inoltre, non c'è nessun lavoro per me altrove, nessuno mi ha offerto nulla. Quindi continuerò a fare quello che sto facendo al momento", ha sottolineato.

Ma un lavoro interessante potrebbe attendere Brivio alla Repsol-Honda; conosce molto bene i due piloti Joan Mir e Luca Marini (il fratello di Valentino Rossi, di cui è stato manager). Brivio: "Se prenderei in considerazione un'offerta di lavoro? È difficile rispondere, perché dovrei sapere chi me lo chiede e di cosa si tratta".

"So che in questo momento ci sono delle speculazioni, ma io ho un lavoro all'Alpine per il prossimo anno. Sono felice qui e non sto pensando a un altro lavoro", ha ribadito il manager italiano, molto stimato in MotoGP.

E sappiamo quanto valgono i contratti nel motorsport. In MotoGP, piloti come Zarco, Viñales, Marc Márquez, Rins, Dovizioso, Marini e altri hanno rescisso i loro contratti prematuramente negli ultimi quattro anni.

Inoltre, Suzuki ha rescisso il suo contratto quinquennale con Dorna nell'aprile 2022, nonostante fosse stato prolungato fino alla fine del 2026 solo nel novembre 2021.