GASGAS : avec un châssis en carbone, deux pilotes de haut niveau & Red Bull

L'équipe GASGAS-Tech3 ne cesse d'annoncer de bonnes nouvelles en cette période de Noël. Tout d'abord, Pierer Mobility AG a placé le talentueux Espagnol Pedro Acosta dans l'équipe d'Hervé Poncharal, puis l'usine autrichienne a assuré que les deux pilotes seraient équipés des derniers châssis en carbone en 2024.

Et maintenant, des sources fiables en Autriche ont encore confirmé : Après une interruption de trois ans, les motos MotoGP du team GASGAS Factory Tech3 arboreront à nouveau des publicités pour le fabricant de boissons énergétiques.

Le team Tech3 d'Hervé Poncharal a formé dans la "première classe" (500 cm3, MotoGP à partir de 2022) l'équipe satellite de Yamaha pendant pas moins de 18 ans à partir de 2001, avant de passer chez KTM pour 2019. Miguel Oliveira et Syharin ont fait de la publicité pour Red Bull en 2019, avec le design de l'équipe de Formule 1 Scuderia Rosso. En 2020, les boissons de la gamme Organics, y compris le Red Bull Cola, ont été mises en valeur dans l'équipe Tech3.

Miguel Oliveira a réussi ce qu'aucun pilote de Tech3 n'avait réussi en 18 ans de Yamaha : il a offert à Hervé Poncharal les deux premières victoires en MotoGP de l'histoire mouvementée de l'équipe en 2020, à Spielberg et Portimão.

Notamment parce que le duo de pilotes 2021 avec Petrucci et Lecuona ne semblait pas suffisamment attractif pour le sponsor Red Bull, le groupe de boissons s'est retiré de l'équipe Tech3 MotoGP, mais est resté présent en tant que sponsor personnel pour les deux pilotes MotoGP au cours des deux dernières années.

Dans la catégorie Moto3, le fabricant de boissons de Fuschl près de Salzbourg est toujours resté à bord de Tech3 en tant que sponsor principal, même après 2020. Dani Holgado s'est battu pour le titre de champion du monde Moto3 sur la Red Bull-Tech3-KTM en 2023, il était parfois en tête du classement avec 41 points d'avance.

Après deux années problématiques avec les deux rookies Remy Gardner et Raúl Fernández en 2022 et des motos manquant par moments de compétitivité ainsi que la malchance de la blessure du leader de l'équipe Pol Espargaró lors de l'Autakt au Portugal en 2023, l'équipe GASGAS se présente au départ en 2024 avec des motos plus puissantes et des pilotes prometteurs. En effet, les champions du monde Moto2 des deux dernières années, Augusto Fernández et Pedro Acosta, constituent la nouvelle équipe de pilotes. Fernández s'est déjà illustré lors de sa saison rookie 2023 avec une quatrième place au Mans.

Les duos de pilotes MotoGP de Tech3 depuis 2019

2019 : Miguel Oliveira, Hafizh Syahrin (KTM)

2020 : Miguel Oliveira, Iker Lecuona (KTM)

2021 : Danilo Petrucci Iker Lecuona (KTM)

2022 : Remy Gardner, Raúl Fernández (KTM)

2023 : Augusto Fernández, Pol Espargaró (GASGAS)

2024 : Augusto Fernández, Pedro Acosta (GASGAS)

Pour la première fois depuis 2015, Red Bull ne fera pas de publicité sur les motos d'usine Repsol-Honda la saison prochaine, le duo Joan Mir et Luca Marini n'ayant apparemment pas paru suffisamment attractif après le départ de Marc Márquez.

Red Bull n'apparaîtra pas non plus sur les Ducati Desmosedici de Marc et Alex Márquez chez Gresini Racing, aux côtés d'Estrella Galicia 0,0. Le sponsoring personnel de longue date avec les frères Márquez se poursuivra toutefois dans la même mesure que précédemment.

Les succès de Tech3* dans la catégorie 500cc/MotoGP :

(33 podiums, dont 2 victoires)

- Shinya Nakano (Sachsenring 2001 - 3e)

- Alex Barros (Le Mans 2003 - 3.)

- Marco Melandri (Montmeló 2004 - 3., Assen 2004 - 3.)

- Colin Edwards (Le Mans 2008 - 3., Assen 2008 - 3., Donington 2009 - 2., Silverstone 2011 - 3.)

- Ben Spies (Silverstone 2010 - 3., Indianapolis 2010 - 2.)

- Andrea Dovizioso (Montmeló 2012 - 3., Assen 2012 - 3., Sachsenring 2012 - 3., Mugello 2012 - 3., Indianapolis 2012 - 3., Aragón 2012 - 3.)

- Cal Crutchlow (Brno 2012 - 3., Phillip Island 2012 - 3., Le Mans 2013 - 2., Sachsenring 2013 - 2., Mugello 2013 - 3., Assen 2013 - 3.)

- Bradley Smith (Phillip Island 2014 - 2., Misano 2015 - 2.)

- Jonas Folger (Sachsenring 2017 - 2.)

- Johann Zarco (Le Mans 2017 - 2e, Sepang 2017 - 3e, Valence 2017 - 2e, Las Termas/Argentine 2018 - 2e, Jerez 2018 - 2e, Sepang 2018 - 3e)

- Miguel Oliveira (Spielberg 2020 - 1., Portimão 2020 - 1.)

*= 2001 à 2018 avec Yamaha ; 2019 à 2022 avec KTM ; à partir de 2023 avec GASGAS.