Final de ORM: Victoria de Fabian Zeiringer en la Premier

Fabian Zeiringer se despidió del Campeonato Nacional de Rallyes de este año con un éxito impresionante, que disputó en el Waldviertel, en Weiz y este fin de semana en el Rallye Bucklige Welt en Krumbach, prácticamente como una etapa secundaria a sus salidas internacionales en el Campeonato Europeo de Rallyes en Polonia, Letonia, Roma y en Zlin en la República Checa. Sin embargo, la llamada etapa secundaria se convirtió en el escenario principal para el piloto de 27 años de Estiria el fin de semana, cuando consiguió su primera victoria en la categoría de dos ruedas motrices con su copiloto Angelika Letz en el Opel Corsa Rally4.

"El hecho de que hayamos conseguido nuestra primera victoria en la categoría de 2 ruedas motrices aquí, en el rally de casa de mi equipo, Waldherr Motorsport, es por supuesto especialmente bonito", dijo el piloto de Birkfeld, que estaba encantado con el trofeo de la victoria. Sobre todo porque el Bucklige Welt Rally no sólo era un territorio nuevo para él, como lo era para casi todo el mundo. Fabian Zeiringer: "El rally aquí es increíblemente exigente y no tiene por qué rehuir ninguna comparación internacional. Rápido, lleno de baches, sinuoso, estrecho. Pero eso es exactamente lo que me gusta. Por fin una carrera con tramos que no te sabes de memoria. Esta victoria aquí vale mucho para mí".

Después de todo, Zeiringer tenía un competidor de primera clase en la forma del campeón nacional de 2WD de 2022, Julian Wagner, al que no se vence necesariamente de pasada. "El año pasado tuve duras batallas con Julian en el campeonato, al final de las cuales siempre quedé por detrás. Esta vez parece un poco mejor". (Zeiringer)