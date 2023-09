Finale ORM : première victoire pour Fabian Zeiringer

Fabian Zeiringer a fait ses adieux au championnat national des rallyes de cette année avec un succès impressionnant, qu'il a disputé dans le Waldviertel, à Weiz et ce week-end au Rallye Bucklige Welt à Krumbach, quasiment comme scène secondaire par rapport à ses départs internationaux dans le cadre du championnat d'Europe des rallyes en Pologne, en Lettonie, à Rome et à Zlin en République tchèque. Mais ce week-end, cette scène secondaire s'est transformée en scène principale pour le pilote styrien de 27 ans, qui a remporté avec sa copilote Angelika Letz sa première victoire dans la catégorie des véhicules à deux roues motrices au volant de l'Opel Corsa Rally4.

"Le fait que nous ayons réussi à remporter notre première victoire en 2RM dans le cadre du rallye organisé à domicile par mon équipe Waldherr Motorsport est bien sûr particulièrement réjouissant", a déclaré le pilote de Birkfeld en se réjouissant à juste titre de la coupe de la victoire. D'autant plus que le Bucklige Welt Rallye n'était pas seulement un terrain inconnu pour lui, comme pour presque tout le monde. Fabian Zeiringer : "Le rallye ici est incroyablement exigeant et ne craint pas la comparaison internationale. Rapide, agité, anguleux, étroit. Mais c'est justement ce qui me plaît. Enfin, une nouvelle course avec des sections de classement que l'on ne connaît pas déjà par cœur. Cette victoire ici a beaucoup de valeur pour moi".

Après tout, Zeiringer avait un concurrent de taille en la personne de Julian Wagner, champion national de 2WD en 2022, qu'on ne bat pas forcément en passant. "L'année dernière, j'ai eu des combats acharnés avec Julian dans le championnat, à la fin desquels j'étais toujours derrière. Cette fois-ci, ça s'annonce un peu mieux". (Zeiringer)