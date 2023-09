Finale ORM: vittoria in Premier per Fabian Zeiringer

Fabian Zeiringer si è congedato con un successo impressionante dal Campionato Nazionale Rally di quest'anno, che ha disputato nel Waldviertel, a Weiz e questo fine settimana al Rallye Bucklige Welt di Krumbach, praticamente a margine delle sue partenze internazionali nel Campionato Europeo Rally in Polonia, Lettonia, Roma e a Zlin nella Repubblica Ceca. Tuttavia, il cosiddetto palcoscenico secondario è diventato il palcoscenico principale per il 27enne stiriano nel fine settimana, quando ha conquistato la sua prima vittoria nella classe a due ruote motrici con la copilota Angelika Letz a bordo della Opel Corsa Rally4.

"Il fatto che siamo riusciti a conquistare la nostra prima vittoria a 2 ruote motrici qui, nel rally di casa del mio team Waldherr Motorsport, è ovviamente particolarmente bello", ha detto il nativo di Birkfeld, che era giustamente felice del trofeo della vittoria. Soprattutto perché il Bucklige Welt Rally non era un territorio nuovo solo per lui, ma per quasi tutti. Fabian Zeiringer: "Il rally qui è incredibilmente impegnativo e non si sottrae a nessun confronto internazionale. Veloce, accidentato, tortuoso, stretto. Ma è proprio questo che mi piace. Finalmente una gara con tratti che non si conoscono già a memoria. Questa vittoria qui vale molto per me".

Dopotutto, Zeiringer aveva un concorrente di prim'ordine nella forma del campione nazionale 2WD 2022 Julian Wagner, che non si sconfigge necessariamente di passaggio. "L'anno scorso ho avuto delle dure battaglie con Julian in campionato, alla fine delle quali ero sempre dietro. Questa volta sembra un po' meglio". (Zeiringer)