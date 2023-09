80 años del escritor de culto Herbert Völker

Querido Herbert,

El 30 de septiembre de 2023 celebrarás tu 80 cumpleaños. Creo que es una buena ocasión para echar la vista atrás y recordar tu compromiso como autor en el frente del Campeonato del Mundo de Rallyes y tus experiencias compartidas.

Pero antes de nada, me gustaría decir que tienes una maravillosa habilidad para cautivar a tus lectores con tu estilo de escritura. Por eso, todos los que han devorado tus maravillosas historias de rallies y disfrutado de tus cerca de 15 libros te adoran. Todos con un enfoque desde finales de los años 60 hasta aproximadamente 2010.

Aún recuerdo bien tu primer libro de 1970 titulado "El volante caliente". A este le siguieron, por ejemplo, "El año de los pilotos azules" (1973) sobre la legendaria época alpina, "Los trucos de la tropa salvaje" (1974), "El gran libro de los rallies" (1979) hasta tu última obra "Jochen Rindt - la primera estrella pop de la Fórmula 1" en 2009. Todos superventas. ¿Qué autor puede presumir de ello?

Cuando en 1969 asumí la dirección de la sección de deportes en la recién fundada redacción del "Auto Zeitung" de Colonia, uno de mis primeros actos oficiales fue contratar a los tres grandes autores austriacos del automovilismo: Herbert Völker para el Campeonato del Mundo de Rallies, Helmut Zwickl y Heinz Prüller alternativamente para la Fórmula 1. Y entonces llegó aquel lunes en el que una vez, una vez y otra vez, los tres autores se pusieron de acuerdo.



Y entonces llegó aquel lunes, en el que una vez más estaba sobre la mesa una de sus historias actuales sobre rallies, creo que era el RAC de Inglaterra. El editor recién contratado me llamó para explicarme que "el reportaje de este austriaco no va a entrar en la revista y hay que reescribirlo porque la redacción y el estilo no corresponden a la comprensión de nuestros lectores".



Le expliqué entonces que se trataba de "un pueblo real" y que se publicaría tal y como había sido entregado. "No se cambiará ni una palabra", le dije entonces, "de lo contrario dimitiré inmediatamente como director de deportes".



Sólo cuando nuestro redactor jefe intervino y explicó la importancia de Herbert Völker y ordenó que no se cambiara ni una sola palabra del artículo entregado, la vaca quedó fuera del hielo.



Editar un texto de Völker, le explicamos entonces al ignorante colega, es como cortar la secuencia más emocionante y la resolución de una buena novela policíaca. Cambiar un pueblo siempre se consideró un absoluto no-go. A quien se atreviera a hacerlo de todos modos, se le castigaba con un profundo desprecio y el fin de la cooperación.



Como muchos de mis colegas, siempre te admiré por tu estilo de escritura relajado y entretenido. Algunos incluso intentaron copiarte, pero nadie lo consiguió. No se puede copiar a un pueblo, sólo disfrutarlo.



No en vano, ya en 1967, la editorial Orac de Viena le nombró redactor jefe de la principal revista austriaca "Auto Revue", comparable a su homóloga "auto motor und sport" en Alemania, pero con una tirada menor debido al pequeño tamaño de Austria.



Desde luego, no habría hecho bien su trabajo durante 30 años si no hubiera ocupado el puesto a la perfección. "Sigo amando Auto Revue y le deseo la supervivencia de todas las revistas impresas de nuestro tiempo" - eso es lo que dijiste hace poco sobre este tema.



Quizá también recuerdes con una sonrisa que una vez hicimos juntos un trabajo muy importante. Fue en agosto de 1972, cuando ambos éramos responsables del apoyo a la prensa del legendario y gigantesco "Rally Olímpico", con salida en Lübeck y llegada en Múnich. Casi una semana a todo gas a través de Alemania; en aquella época todo era posible sin que los críticos pusieran el grito en el cielo.



De todas formas, los organizadores habían hecho la mejor elección posible contigo, pero también habían demostrado mucho valor al contratarme. Al fin y al cabo, yo era más un experto en carreras que en rallies. Pero nuestra cooperación funcionó de maravilla, tú estabas en la carretera como informador y me mantenías al día de todo, mientras yo me sentaba en la oficina de prensa de Munich y procesaba tu información como comunicados de prensa oficiales para mis colegas. Me gustaría recordarte rápidamente que me pusiste un gran huevo en el proceso.



Porque a Walter Röhrl, que entonces todavía era un recién llegado, le corregiste un error de cronometraje después de su mejor tiempo, creo que fue en la primera especial "Mölln". Porque, según tu entender, no podía ser que un Capri RS recién llegado de Baviera se deshiciera sin más de todo el conjunto estrella de Ford, Alpine y BMW con los pilotos de fábrica Mikkola, Darniche, Nicolas o Warmbold.



Cuando ya había dado un resultado sin su mejor tiempo borrado de Röhrl y Röhrl aparecía cada vez más a menudo en el grupo de cabeza, usted se apresuró a reinstalar el largo y me permitió entonces enderezar el resultado erróneo. Pero lo peor fue que Walter R. creyó durante mucho tiempo que yo le había borrado de los resultados ...



Hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con el deporte de rally actual. Sin embargo, quedan en el olvido aquellos años en los que viajabas por todo el planeta con la élite mundial y contabas tus apasionantes historias de fondo. Hoy en día, sigues disfrutando viendo por televisión a los mejores especialistas en drift del mundo en el Campeonato del Mundo de Rallyes.



Durante nuestra conversación telefónica de hace unos días, me dijiste que, como telespectador de hoy, te fascinan especialmente las detalladas posibilidades técnicas desde los tramos y desde el cockpit. Se me ocurrió que hace 50 años usted había experimentado esta fascinación de primera mano sentándose en el asiento caliente de una de las estrellas del momento como copiloto durante las pruebas de conducción.



Por desgracia, en los últimos años solo nos hemos visto en contadas ocasiones, la última vez en agosto de 2022 en el revival del aniversario "50 años del Rally Olympia" en el Motorworld de Colonia. De allí te recuerdo como una persona tranquila, contenta y en paz consigo misma y con el mundo. Entretanto, has sustituido tu amado vino tinto por "blanco, seco y ligero" y, por lo demás, te sientes un "conocedor convencido de la vida del centro de Viena, como un jubilado normal".



Que siga así mucho tiempo. Y si uno vive en Viena a sólo 50 metros de la catedral de San Esteban, de todas formas no puede quejarse de su ubicación para la vejez.



Querido Herbert, te felicito en nombre de todos tus admiradores y te deseo muchos años más de salud estable y satisfacción. Y gracias por los emocionantes años en los que todos pudimos disfrutar de tus relatos de los grandes rallies de este mundo.



Y una última cosa: aprendí muchísimo de ti. Eso es algo que no se olvida.



Atentamente y con todos los buenos deseos



Tu viejo compañero Rainer