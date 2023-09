Pour le 80e anniversaire de l'auteur culte Herbert Völker

Cher Herbert,

Le 30 septembre 2023, tu fêteras ton 80e anniversaire. Je pense que c'est une bonne occasion de revenir sur ton engagement en tant qu'auteur sur le front du championnat du monde des rallyes et sur les expériences que nous avons vécues ensemble.

Mais tout d'abord, tu as su merveilleusement captiver tes lecteurs avec ton style d'écriture. C'est pour cela que tous ceux qui ont dévoré tes magnifiques histoires de rallye et apprécié ta quinzaine de livres t'aiment. Tout cela en mettant l'accent sur la fin des années 1960 jusqu'en 2010 environ.

Je me souviens encore très bien de ton premier livre en 1970, intitulé "Le volant brûlant". Ensuite, il y a eu par exemple "L'année des cavaliers bleus" (1973) sur la fabuleuse époque de l'Alpine, "Les tours de la troupe sauvage" (1974), "Le grand livre du rallye" (1979) jusqu'à ton dernier ouvrage "Jochen Rindt - la première pop star de la Formule 1" en 2009. Tous des best-sellers. Quel auteur peut s'enorgueillir d'un tel succès ?

Lorsque j'ai pris la direction des rubriques sportives de la toute nouvelle rédaction de l'"Auto Zeitung" à Cologne en 1969, l'une de mes premières actions a été d'engager les trois grands auteurs autrichiens de sport automobile - Herbert Völker pour le championnat du monde des rallyes, Helmut Zwickl et Heinz Prüller à tour de rôle pour la Formule 1.



Et puis il y a eu ce lundi où l'une de tes histoires de rallye actuelles est arrivée sur la table, je crois qu'il s'agissait du RAC en Angleterre. Le chef de texte qui venait d'être embauché m'a convoqué pour m'expliquer "que le récit de cet Autrichien ne pouvait pas être publié tel quel dans le magazine et qu'il devait être réécrit parce que la formulation et le style ne correspondaient pas à la compréhension de nos lecteurs".



J'ai alors expliqué à l'homme qu'il s'agissait justement d'"un vrai peuple" et qu'il serait publié tel quel dans le journal. "Pas un mot ne sera changé", ai-je dit à l'époque, "sinon je démissionnerai immédiatement de mon poste de chef des sports".



Ce n'est que lorsque notre rédacteur en chef est intervenu et a expliqué au chef de texte l'importance d'Herbert Völker et a ordonné qu'aucun mot ne soit modifié dans l'article fourni que la vache a été retirée de la glace.



A l'époque, nous avions expliqué à notre collègue ignorant que modifier un texte de Völker, c'était comme couper la séquence la plus passionnante et le dénouement d'un bon roman policier. Modifier un Völker a toujours été considéré comme un "no-go" absolu. Celui qui s'y risquait quand même, tu le punissais par un profond mépris et la fin de la collaboration.



Comme beaucoup de mes collègues, je t'ai toujours admiré pour ton style d'écriture décontracté et divertissant. Plus d'un a même essayé de te copier, mais personne n'y est vraiment parvenu. On ne peut pas copier un Völker, mais seulement l'apprécier.



Ce n'est pas pour rien que les éditions Orac à Vienne t'ont placé dès 1967 dans le fauteuil de rédacteur en chef de la "Auto Revue", leader en Autriche - comparable à son homologue allemand "auto motor und sport", mais avec un tirage plus faible en raison de la petite taille de l'Autriche.



Tu n'aurais certainement pas fait ce travail pendant 30 ans si tu n'avais pas rempli cette position à la perfection. "J'aime toujours l'Auto Revue et je lui souhaite à tous les magazines imprimés de survivre à notre époque" - c'est ce que tu as encore dit récemment à ce sujet.



Peut-être te souviendras-tu aussi, avec un sourire, que nous avons déjà accompli ensemble un travail très important. C'était en août 1972, lorsque nous étions tous les deux responsables de la couverture médiatique du légendaire "Rallye olympique", dont le départ était donné à Lübeck et l'arrivée à Munich. Près d'une semaine à plein régime à travers l'Allemagne - à l'époque, tout cela se faisait sans trop de cris de la part de ceux qui étaient inquiets.



L'organisateur avait de toute façon fait le meilleur choix possible en te choisissant, mais il avait aussi fait preuve de beaucoup de courage en m'engageant. Car j'étais plus un expert en course qu'en rallye. Mais notre collaboration a fonctionné à merveille, tu étais sur le circuit en tant qu'informateur et tu m'as tenu au courant de tout, tandis que j'étais assis au bureau de presse à Munich et que je traitais tes informations sous forme de communiqués de presse officiels pour mes collègues. Je tiens à rappeler ici que tu m'as fait une belle surprise.



En effet, après le meilleur temps de Walter Röhrl, qui était encore un débutant à l'époque, je crois que c'était dès la première épreuve spéciale "Mölln", tu l'as éliminé comme erreur de chronométrage. Parce que, selon toi, il n'était pas possible qu'un nouveau venu dans la Capri RS, originaire de Bavière, rase l'ensemble des stars de Ford, Alpine et BMW avec les pilotes d'usine Mikkola, Darniche, Nicolas ou Warmbold.



Alors que j'avais déjà publié un résultat sans ton meilleur temps Röhrl supprimé et que Röhrl apparaissait de plus en plus souvent dans le groupe de tête, tu as réinstallé à la hâte la Longue et j'ai dû redresser le faux résultat. Mais le pire, c'est que le bon Walter R. a longtemps cru que je l'avais rayé des résultats ?



Tu n'as plus rien à voir avec le rallye actuel depuis longtemps. Mais on n'oubliera pas ces années où tu as parcouru le monde avec l'élite mondiale et où tu as livré des histoires de fond passionnantes. Aujourd'hui, tu aimes toujours regarder à la télévision les meilleurs spécialistes mondiaux du drift en championnat du monde des rallyes.



Lors de notre conversation téléphonique il y a quelques jours, tu m'as dit qu'en tant que téléspectateur, tu étais aujourd'hui particulièrement fasciné par les possibilités techniques détaillées des épreuves et du cockpit. Il me vient à l'esprit qu'il y a 50 ans, tu étais toi-même fasciné en prenant courageusement place sur le siège brûlant des stars de l'époque en tant que copilote lors des essais.



Malheureusement, nous ne nous sommes plus rencontrés que rarement ces dernières années, la dernière fois en août 2022 lors du revival du 50e anniversaire du Rallye Olympique au Motorworld de Cologne. De là, je me souviens de toi comme d'une personne tranquille et satisfaite, en paix avec elle-même et avec le monde. Tu as entre-temps remplacé ton vin rouge préféré par du "blanc, sec et léger" et tu te sens par ailleurs comme un "épicurien convaincu de la vie au centre-ville de Vienne, comme un retraité tout à fait normal".



Qu'il en soit ainsi encore longtemps, s'il te plaît. Et celui qui habite et vit à Vienne à 50 mètres de la cathédrale Saint-Étienne ne peut de toute façon pas se plaindre de son lieu de retraite.



Cher Herbert, je te félicite également au nom de tous tes fans et te souhaite encore de nombreuses années de santé stable et de satisfaction. Et merci pour ces années passionnantes pendant lesquelles nous avons tous pu profiter de tes histoires sur les grands rallyes du monde.



Et pour finir, tu m'as beaucoup appris. On n'oublie pas ce genre de choses.



Cordialement et avec tous mes vœux



Ton vieux compagnon de route Rainer