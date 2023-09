In occasione dell'80° compleanno dell'autore di culto Herbert Völker

Caro Herbert,

il 30 settembre 2023 festeggerai il tuo 80° compleanno. Credo che questa sia una buona occasione per ripercorrere il tuo impegno di autore sul fronte del Campionato del Mondo Rally e le esperienze condivise.

Ma prima di tutto, vorrei dire che lei ha una meravigliosa capacità di affascinare i lettori con il suo stile di scrittura. Per questo, tutti coloro che hanno divorato le sue meravigliose storie di rally e apprezzato i suoi circa 15 libri la amano. Tutti incentrati sulla fine degli anni '60 fino al 2010 circa.

Ricordo ancora bene il suo primo libro del 1970, intitolato "Il volante caldo". A questo sono seguiti, ad esempio, "L'anno dei Blue Riders" (1973) sulla leggendaria era delle Alpi, "I trucchi della truppa selvaggia" (1974), "Il grande libro del rally" (1979) fino al tuo ultimo lavoro "Jochen Rindt - la prima pop star della Formula 1" del 2009. Tutti bestseller. Quale autore può vantare un simile risultato?

Quando nel 1969 assunsi la direzione della sezione sportiva nella neonata redazione dell'"Auto Zeitung" di Colonia, uno dei miei primi atti ufficiali fu quello di ingaggiare i tre grandi autori austriaci di sport motoristici: Herbert Völker per il Campionato del Mondo di Rally, Helmut Zwickl e Heinz Prüller, alternativamente, per la Formula 1.



E poi arrivò quel lunedì, quando ancora una volta era sul tavolo una delle vostre attuali storie di rally, credo si trattasse del RAC in Inghilterra. Il copy editor appena assunto mi chiamò per spiegarmi che "il servizio di questo austriaco non entrerà nella rivista e dovrà essere riscritto perché la formulazione e lo stile non corrispondono alla comprensione dei nostri lettori".



Gli spiegai che si trattava di "persone vere" e che sarebbe stato pubblicato così come era stato consegnato. "Non verrà cambiata una sola parola", dissi all'epoca, "altrimenti mi dimetterò immediatamente da direttore sportivo".



Solo quando il nostro caporedattore intervenne e spiegò l'importanza di Herbert Völker e ordinò di non cambiare nemmeno una parola dell'articolo consegnato, la mucca fu tolta dal ghiaccio.



Modificare un testo di Völker, spiegammo all'allora ignorante collega, è come tagliare la sequenza più emozionante e la risoluzione da un buon giallo. Cambiare un popolo è sempre stato considerato un divieto assoluto. Chi osava farlo comunque, veniva punito con un profondo disprezzo e la fine della collaborazione.



Come molti miei colleghi, l'ho sempre ammirata per il suo stile di scrittura rilassato e divertente. Alcuni hanno anche cercato di copiarla, ma nessuno ci è riuscito veramente. Non si può copiare un popolo, ma solo apprezzarlo.



Non per niente la casa editrice Orac di Vienna l'ha affidata già nel 1967 alla direzione della principale rivista austriaca "Auto Revue", paragonabile alla sua omologa "auto motor und sport" in Germania, ma con una tiratura minore a causa delle dimensioni ridotte dell'Austria.



Se non avesse ricoperto perfettamente questo ruolo per 30 anni, di certo non avrebbe svolto bene il suo lavoro. "Amo ancora Auto Revue e le auguro la sopravvivenza di tutte le riviste cartacee del nostro tempo": è quanto ha dichiarato solo di recente a questo proposito.



Forse ricorderà con un sorriso che una volta abbiamo fatto insieme un lavoro molto importante. Era l'agosto del 1972, quando eravamo entrambi responsabili del supporto stampa del leggendario e mastodontico evento "Olympic Rally" con partenza da Lubecca e arrivo a Monaco. Quasi una settimana a tutto gas attraverso la Germania - all'epoca tutto ciò era ancora possibile senza che la critica si mettesse a urlare.



Gli organizzatori avevano comunque fatto la scelta migliore con te, ma avevano anche dimostrato molto coraggio assumendo me. Dopo tutto, ero più un esperto di corse che di rally. Ma la nostra collaborazione ha funzionato a meraviglia, tu eri in giro come informatore e mi tenevi aggiornato su tutto, mentre io ero seduto all'ufficio stampa di Monaco ed elaboravo le tue informazioni come comunicati stampa ufficiali per i miei colleghi. Vorrei ricordarle rapidamente che in questo processo lei ha fatto un grande uovo per me.



Perché Walter Röhrl, che all'epoca era ancora un nuovo arrivato, è stato eliminato da voi per un errore di cronometraggio dopo il suo miglior tempo, credo proprio la prima prova speciale "Mölln". Perché, secondo la vostra comprensione, non poteva essere che un nuovo arrivato della Capri RS dalla Baviera facesse la barba all'intero gruppo di stelle di Ford, Alpine e BMW con i piloti professionisti Mikkola, Darniche, Nicolas o Warmbold.



Dopo che avevo già dato un risultato senza il vostro miglior tempo di Röhrl cancellato e Röhrl appariva sempre più spesso nel gruppo di testa, avete frettolosamente reinserito quello lungo e mi avete permesso di raddrizzare il risultato sbagliato. Ma la cosa peggiore è stata che Walter R. ha creduto a lungo che lo avessi cancellato dai risultati...



Per molto tempo non ha avuto a che fare con l'attuale sport del rally. Tuttavia, restano indimenticabili gli anni in cui ha viaggiato in tutto il mondo con l'élite mondiale e ha raccontato i suoi avvincenti retroscena. Ancora oggi si diverte a guardare in TV i migliori specialisti di drift del mondo nel Campionato del Mondo di Rally.



Durante la nostra conversazione telefonica di qualche giorno fa, mi ha detto che oggi, come spettatore televisivo, è particolarmente affascinato dalle possibilità tecniche dettagliate dalle tappe e dall'abitacolo. Mi è venuto in mente che 50 anni fa lei aveva vissuto questo fascino in prima persona, sedendosi come copilota sul sedile di una delle star dell'epoca durante i test drive.



Purtroppo negli ultimi anni ci siamo incontrati solo di rado, l'ultima volta nell'agosto del 2022 in occasione del revival dell'anniversario "50 anni di Olympia Rally" al Motorworld di Colonia. Da allora, ti ricordo come una persona serena e contenta, in pace con se stessa e con il mondo. Nel frattempo, hai sostituito il tuo amato vino rosso con un "bianco, secco e leggero" e per il resto ti senti un "convinto conoscitore della vita del centro di Vienna, come un pensionato del tutto normale".



Che sia così per molto tempo. E se si vive a Vienna a soli 50 metri dalla Cattedrale di Santo Stefano, non ci si può comunque lamentare della propria posizione di vecchiaia.



Caro Herbert, mi congratulo con te a nome di tutti i tuoi fan e ti auguro molti altri anni di salute stabile e serenità. E grazie per gli anni emozionanti in cui tutti noi abbiamo potuto godere dei tuoi racconti dai grandi raduni di questo mondo.



E un'ultima cosa: ho imparato moltissimo da lei. È una cosa che non si dimentica.



Cordialmente e con tutti i migliori auguri



Il tuo vecchio compagno Rainer