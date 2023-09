No 80º aniversário do autor de culto Herbert Völker

Caro Herbert,

No dia 30 de setembro de 2023, celebrará o seu 80º aniversário. Penso que esta é uma boa ocasião para recordar o seu empenho como autor no Campeonato do Mundo de Ralis e as experiências que partilharam.

Mas, antes de mais, gostaria de dizer que tem uma capacidade maravilhosa de cativar os seus leitores com o seu estilo de escrita. Por isso, todos os que devoraram as suas maravilhosas histórias de ralis e apreciaram os seus cerca de 15 livros adoram-no. Todos eles se centram desde o final da década de 1960 até cerca de 2010.

Ainda me lembro bem do seu primeiro livro, em 1970, intitulado "The Hot Steering Wheel". Seguiram-se, por exemplo, "The Year of the Blue Riders" (1973) sobre a lendária era Alpine, "The Tricks of the Wild Troop" (1974), "The Big Book of Rallying" (1979) até à sua última obra "Jochen Rindt - the First Pop Star of Formula 1" em 2009. Todos bestsellers. Que autor pode dizer o mesmo?

Quando assumi a direção da secção de desporto na recém-criada redação do "Auto Zeitung" em Colónia, em 1969, um dos meus primeiros actos oficiais foi contratar os três grandes autores austríacos de automobilismo - Herbert Völker para o Campeonato do Mundo de Ralis, Helmut Zwickl e Heinz Prüller, alternadamente, para a Fórmula 1.



E então chegou aquela segunda-feira, quando mais uma vez uma das suas histórias actuais sobre ralis estava em cima da mesa, penso que era o RAC em Inglaterra. O redator recém-contratado chamou-me para me explicar que "esta reportagem do austríaco não vai entrar na revista e tem de ser reescrita porque a redação e o estilo não correspondem à compreensão dos nossos leitores".



Expliquei-lhe então que se tratava de "gente a sério" e que seria publicado tal como tinha sido entregue. Não será alterada uma única palavra", disse eu na altura, "caso contrário, demito-me imediatamente do cargo de diretor desportivo".



Só quando o nosso chefe de redação interveio, explicou a importância de Herbert Völker e ordenou que não fosse alterada uma única palavra do artigo entregue, é que a vaca saiu do gelo.



Editar um texto de Völker, explicámos ao colega ignorante da altura, é como cortar a sequência mais excitante e a resolução de uma boa história de detectives. Mudar um povo foi sempre considerado um ato absolutamente proibido. Quem quer que se atrevesse a fazê-lo, era punido com um profundo desprezo e o fim da cooperação.



Tal como muitos dos meus colegas, sempre o admirei pelo seu estilo de escrita descontraído e divertido. E alguns até tentaram imitá-lo, mas ninguém conseguiu. Não se pode copiar um povo, apenas apreciá-lo.



Não foi por acaso que a editora Orac, em Viena, o colocou na cadeira de chefe de redação da principal revista austríaca "Auto Revue" logo em 1967 - comparável à sua congénere "auto motor und sport" na Alemanha, mas com uma tiragem menor devido à pequena dimensão da Áustria.



Certamente que não teria feito um bom trabalho durante 30 anos se não tivesse preenchido o cargo na perfeição. "Continuo a adorar a Auto Revue e desejo-lhe a sobrevivência de todas as revistas impressas do nosso tempo" - foi o que disse recentemente sobre este assunto.



Talvez se lembre também, com um sorriso, que uma vez fizemos um trabalho muito importante juntos. Foi em agosto de 1972, quando ambos fomos responsáveis pelo apoio à imprensa do lendário evento gigantesco "Rali Olímpico", com início em Lübeck e fim em Munique. Quase uma semana a toda a velocidade através da Alemanha - na altura, tudo isto ainda era possível sem muitos gritos dos críticos.



De qualquer forma, os organizadores tinham feito a melhor escolha possível consigo, mas também tinham mostrado muita coragem ao contratar-me. Afinal de contas, eu era mais um especialista em corridas do que em ralis. Mas a nossa cooperação funcionou lindamente: tu estavas na estrada como informador e mantinhas-me a par de tudo, enquanto eu me sentava no gabinete de imprensa em Munique e processava as tuas informações como comunicados de imprensa oficiais para os meus colegas. Gostaria de vos lembrar rapidamente que, neste processo, me puseram um grande ovo.



Porque Walter Röhrl, que na altura ainda era um novato, foi classificado por si como um erro de cronometragem após o seu melhor tempo, penso que foi a primeira etapa especial "Mölln". Porque, segundo o seu entendimento, não era possível que um Capri RS recém-chegado da Baviera conseguisse bater todo o conjunto de estrelas da Ford, Alpine e BMW com os pilotos Mikkola, Darniche, Nicolas ou Warmbold.



Depois de eu já ter apresentado um resultado sem o seu melhor tempo de Röhrl, que foi apagado, e de Röhrl aparecer cada vez mais vezes no grupo da frente, o senhor reinstalou apressadamente o longo e eu fui autorizado a corrigir o resultado errado. Mas o pior foi o facto de Walter R. ter acreditado durante muito tempo que eu o tinha eliminado dos resultados ...



Há muito tempo que não tem nada a ver com o atual desporto dos ralis. No entanto, esses anos permanecem inesquecíveis, durante os quais viajou por todo o mundo com a elite mundial e contou as suas histórias de fundo emocionantes. Hoje em dia, ainda gosta de ver na televisão os melhores especialistas em drift do mundo no Campeonato Mundial de Ralis.



Durante a nossa conversa telefónica, há alguns dias, disse-me que, como telespetador, está particularmente fascinado pelas possibilidades técnicas pormenorizadas das etapas e do cockpit. Ocorreu-me que, há 50 anos, tinha experimentado este fascínio em primeira mão, sentando-se no banco de uma das estrelas da época como copiloto durante os test-drives.



Infelizmente, só nos encontrámos raramente nos últimos anos, a última vez em agosto de 2022, no renascimento do aniversário "50 Anos do Rali Olympia", no Motorworld de Colónia. Desse encontro, lembro-me de si como uma pessoa calma, satisfeita e em paz consigo própria e com o mundo. Entretanto, substituiu o seu amado vinho tinto por "branco, seco e leve" e sente-se um "conhecedor convicto da vida no centro da cidade de Viena, como um reformado completamente normal".



Que continue assim durante muito tempo. E se vive em Viena a apenas 50 metros da Catedral de Santo Estêvão, não se pode queixar da sua localização na velhice.



Caro Herbert, felicito-o em nome de todos os seus fãs e desejo-lhe muitos mais anos de saúde estável e contentamento. E obrigado pelos anos emocionantes em que todos pudemos apreciar as suas histórias dos grandes ralis deste mundo.



E uma última coisa - aprendi imenso consigo. Isso é algo que não se esquece.



Sinceramente e com todos os votos de felicidades



O teu velho companheiro Rainer