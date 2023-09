Tobias Ebster (KTM) : Entraînement Dakar au Maroc

Tobias Ebster, le jeune espoir autrichien du rallye, effectue des tests au Maroc et prendra le départ du championnat du monde de rallye-raid en Afrique du Nord à la mi-octobre. Mais l'accent est mis sur ses débuts au Dakar en janvier.

Tobias "Tobi" Ebster entame une préparation intensive pour son premier Rallye Dakar. Le Tyrolien, au volant d'une Kini-Red-Bull-KTM, effectue cette semaine un test au Maroc pour se préparer. Mi-octobre (du 12 au 18), il prendra le départ du Rallye du Maroc, un événement du Championnat du monde des rallyes-raids.

"Je m'en réjouis, ce sera ma première participation dans ce pays", a déclaré Ebster. Le jeune homme de 25 ans, originaire de Fügen dans le Zillertal, est le neveu de l'icône et conseiller KTM Heinz Kinigadner. Ebster a récemment participé à de nombreuses courses, notamment au championnat autrichien d'enduro à l'usine Kaolin d'Aspang, où il a rencontré les deux as de l'enduro de l'écurie Red Bull Gasgas, Andrea Verona et Michi Walkner.

Avec Walkner, il a terminé deuxième de la compétition par équipe à Aspang. Dernièrement, Ebster était à Dubaï, où il s'est entraîné aux passages de vitesse dans les dunes avec une Husqvarna 350. Là aussi, son oncle Heinz Kinigadner a noué des liens avec l'importateur local de Husqvarna, SRG Motorsports.

Ebster cite comme modèles des personnalités comme Cyril Despres, Matthias Walkner, Nani Roma et son oncle. En début d'année, il a déjà affronté les meilleurs à Abu Dhabi et a montré une bonne vitesse lors du prologue.

L'Autrichien, qui a pratiqué le motocross avec succès pendant près de deux décennies, a remporté le titre de champion d'Europe des rallyes l'année dernière et court désormais presque sans concurrence dans le championnat d'Europe. Il est donc mûr pour le plus grand défi de la scène du rallye. "Bien sûr que je vais essayer d'arriver dès la première année", a déclaré Tobi en pensant au Dakar.