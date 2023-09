Tobias Ebster (KTM): allenamento alla Dakar in Marocco

La giovane promessa austriaca dei rally Tobias Ebster sta effettuando dei test in Marocco e sarà al via del Campionato del Mondo Rally Raid in Nord Africa a metà ottobre. L'attenzione principale, tuttavia, è rivolta al debutto della Dakar a gennaio.

Per Tobias "Tobi" Ebster inizia la preparazione intensiva per il suo primo Rally Dakar. Il tirolese, che guida una Kini Red Bull KTM, questa settimana completerà un test di preparazione in Marocco. A metà ottobre (12-18) prenderà poi il via al Rally del Marocco, evento del Campionato del Mondo Rally Raid.

"Non vedo l'ora, sarà la mia prima partenza in questo Paese", ha spiegato Ebster. Il 25enne di Fügen, nella Zillertal, è il nipote dell'icona e consigliere KTM Heinz Kinigadner. Recentemente Ebster ha partecipato a molte gare, tra cui il Campionato austriaco di enduro presso l'impianto Kaolin di Aspang, dove ha incontrato i due assi dell'enduro della scuderia Red Bull GASGAS, Andrea Verona e Michi Walkner.

Insieme a Walkner, ha conquistato il secondo posto nella gara a squadre di Aspang. Più recentemente, Ebster è stato a Dubai, dove si è esercitato in passaggi di velocità sulle dune con una Husqvarna da 350 cc. Anche lì, lo zio Heinz Kinigadner ha stretto legami con l'importatore locale di Husqvarna SRG Motorsports.

Ebster cita come modelli grandi come Cyril Despres, Matthias Walkner, Nani Roma e suo zio. All'inizio dell'anno ha già corso contro i migliori ad Abu Dhabi, dimostrando una buona velocità nel prologo.

L'austriaco, che ha corso con successo nel motocross per quasi due decenni, si è aggiudicato il titolo del Campionato europeo di rally l'anno scorso e ora sta correndo quasi senza concorrenza nel Campionato europeo. È quindi pronto per la sfida più grande nel panorama dei rally. "Naturalmente cercherò di arrivarci già il primo anno", ha detto Tobi in vista della Dakar.