Tobias Ebster (KTM): Treino para o Dakar em Marrocos

A jovem esperança austríaca dos ralis, Tobias Ebster, está a fazer testes em Marrocos e vai iniciar o Campeonato do Mundo de Rally Raid no Norte de África, em meados de outubro. No entanto, o foco principal está na estreia no Dakar, em janeiro.

Para Tobias "Tobi" Ebster, a preparação intensiva para o seu primeiro Rali Dakar está a começar. O tirolês, que conduz uma KTM da Kini Red Bull, vai completar um teste em Marrocos esta semana como preparação. Em meados de outubro (12 a 18), vai iniciar o Rali de Marrocos, uma prova do Campeonato do Mundo de Rali Raid.

"Estou ansioso, será a minha primeira prova neste país", explicou Ebster. O jovem de 25 anos, natural de Fügen, no Zillertal, é sobrinho do ícone e conselheiro da KTM, Heinz Kinigadner. Ebster participou recentemente em muitas corridas, incluindo o Campeonato Austríaco de Enduro na fábrica de caulino em Aspang, onde conheceu os dois ases do Enduro da Red Bull GASGAS, Andrea Verona e Michi Walkner.

Juntamente com Walkner, ficou em segundo lugar na competição por equipas em Aspang. Mais recentemente, Ebster esteve no Dubai, onde praticou passagens de velocidade nas dunas com uma Husqvarna de 350cc. Também aí, o tio Heinz Kinigadner estabeleceu laços com o importador local da Husqvarna, SRG Motorsports.

Ebster refere grandes nomes como Cyril Despres, Matthias Walkner, Nani Roma e o seu tio como modelos a seguir. No início do ano, já correu contra os melhores em Abu Dhabi e mostrou boa velocidade no prólogo.

O austríaco, que correu com sucesso no motocross durante quase duas décadas, garantiu o título do Campeonato Europeu de Ralis no ano passado e está agora a correr quase sem concorrência no Campeonato Europeu. Por isso, está pronto para o maior desafio no panorama dos ralis. "É claro que vou tentar chegar lá logo no primeiro ano", disse Tobi, tendo em vista o Dakar.