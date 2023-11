L'IBPM 2023 : L'année des jeunes sauvages du Supersport

Au printemps, l'organisateur de l'IBPM s'est réjoui du grand intérêt suscité par le championnat pour 2023 et du très bon nombre d'inscriptions. L'ancien enfant terrible, le Supersport, s'est particulièrement fait remarquer avec 54 inscriptions, alors que la maison MAXX Adrenalin s'inquiétait déjà de la pérennité de cette catégorie. Sur le plan qualitatif également, on pouvait déjà se douter de la direction que prendrait le voyage.

Supersport 600

Le champion de l'année dernière, Nick Fischer, a eu deux concurrents de renom en la personne de Tim Holtz et Till Belczykowski, mais des noms comme Robert Conrads, Rene Liebschner et Wolfgang Imm promettaient également une lutte acharnée pour le titre. Les deux premières courses ont cependant été remportées par le rookie Norick Tschauder, que personne n'avait sérieusement envisagé jusqu'alors. Kirill Müller, qui, contre toute attente, s'est soudainement imposé comme challenger, a terminé deuxième. La situation a été favorisée par l'absence de Holtz et Belczykowski et les problèmes de moteur de Robert Conrad. La situation a changé au Nürburgring, où Holtz et Belczykowski ont donné le ton et où Norick n'a pas pu prendre le départ en raison d'une chute à l'entraînement. Holtz a pris la tête après deux victoires.

En revanche, Tschauder a décroché une deuxième place et une victoire lors des courses à Most, en République tchèque, ce qui l'a rapproché de la tête du classement. Holtz n'a pas pu prendre le départ en raison de problèmes techniques et c'est donc Nick Fischer qui était en tête du classement à ce moment-là. Il avait marqué des points dans le top 5 de toutes les courses et avait ainsi pris de l'avance sur des concurrents moins réguliers. Toutefois, cet avantage s'est envolé lors de l'épreuve suivante à Assen, où il a terminé 14e et 8e, tandis que Tschauder a de nouveau remporté une victoire et une deuxième place, reprenant ainsi la tête du classement.

Le Schleizer Dreieck a de nouveau été dominé par Tim Holtz et Till Belczykowski, qui ont respectivement terminé premier et deuxième des deux manches. Cela leur a permis de progresser considérablement dans le classement. Ils n'ont toutefois pas réussi à se hisser en tête, car Fischer et Tschauder ont également marqué des points. Fischer a profité de sa connaissance du parcours acquise l'année dernière pour réduire l'écart avec Tschauder de sept points. Pour la finale à Oschersleben, Norick Tschauder est donc arrivé en tête du championnat avec 24 points d'avance sur Nick Fischer. Cela suffirait-il ?

Course 1 : Tim Holtz s'est assuré la pole position grâce à un excellent temps au tour de 1.31,1 min. A ses côtés, Norick Tschauder s'est installé en 9e position. Dans la course, que Holtz a menée de main de maître du départ à l'arrivée, Fischer s'est battu pour remonter à la 6e place, tandis que Tschauder a gardé son sang-froid et a défendu sa deuxième place contre les attaques de Till Belczykowski. Le championnat était ainsi décidé. Son avance s'élevait désormais à 33 points, ce qui n'aurait théoriquement pas suffi avec 35 points à attribuer dans la course 2, mais qui, compte tenu des résultats biffés, était tout de même supérieur d'un point à ce que Fischer pouvait encore obtenir.

Tschauder a néanmoins participé à la course 2, où il s'est classé troisième derrière Nick Fischer et devant Robert Conrads, ce qui lui a permis de décrocher le titre de champion, et pas seulement sur sa calculatrice. La course a été remportée par Till Belczykowski, qui a profité de l'abandon de son adversaire de toujours, Tim Holtz, pour s'assurer la troisième place du classement général en Supersport, derrière Nick Fischer.

"Quelle année", s'enthousiasme l'organisateur Michael Dangrieß. "Il était clair dès le départ que le Supersport serait très disputé. Mais je n'aurais jamais osé rêver d'une saison aussi passionnante et d'une telle qualité sportive de la part de tant de jeunes pilotes. Et je ne parle pas seulement de ceux qui sont en tête. Les coureurs de tout le peloton ont été vraiment bons, beaucoup se sont développés de manière magnifique, ont réalisé des meilleurs temps personnels et ont livré des courses très intéressantes. Chacun et chacune peut être fier de ses performances et je n'exagère certainement pas en considérant notre catégorie Supersport comme la compétition de 600cc la plus exigeante d'Allemagne en dessous de l'IDM. Nous félicitons le champion et les classés, mais aussi vraiment tous les participants permanents pour ce spectacle génial".

Supersport 750

La Superbike 750 était toujours sur la même route que la Supersport. Par rapport à l'année dernière, le nombre de pilotes inscrits a considérablement augmenté, mais le nombre total est malheureusement resté raisonnable. Cela ne diminue en rien la performance sportive des protagonistes. Ici aussi, on s'est battu pour chaque centième et chaque point. Tout au long de la saison, ce fut un échange de coups entre le futur vainqueur du classement général Peter Kellerer, le pilote Ducati Matthias Knüpfer et le tenant du titre Chris Kirschbaum. Avec une victoire, huit deuxièmes places et trois troisièmes places, Kellerer a régulièrement alterné avec Knüpfer en tête du classement, mais c'est lui qui a accumulé le plus de points et qui a bouclé la boucle à Oschersleben avec deux deuxièmes places. Knüpfer, qui avait nourri des espoirs légitimes de titre, notamment après son doublé à Rijeka, a dû s'incliner à la fin devant Chris Kirschbaum. Ce dernier avait remporté les quatre dernières courses de manière souveraine et a dépassé Knüpfer au classement après déduction du résultat de barrage.

Le Ladies Challenge

De nombreuses femmes ont également participé à la compétition, notamment en Supersport. Malheureusement, un grave accident s'est produit avant la saison à Rijeka. La meilleure du Ladies Challenge de l'année précédente, la Belge Sonja Dupont, a été victime d'une grave blessure qui l'a empêchée de participer à la saison entière et de réitérer son succès. Il aurait été intéressant de voir si elle aurait pu continuer à dominer la Néerlandaise Patricia Kok, de plus en plus forte.

Cette dernière a remporté sans conteste les classements spéciaux pour dames dans toutes les épreuves et a remporté le challenge. Katja Witte, également supersport, a régulièrement terminé en deuxième position et s'est ainsi imposée face à Aline Lorch de la BMW RR Cup.

"Nous sommes très fiers des performances réalisées dans toutes les classes et tous les classements et nous nous réjouissons déjà de la saison à venir. Certains des pilotes qui se sont classés avec succès cette année vont tenter leur chance en IDM, c'est déjà certain. Nous leur tenons les pouces et nous nous réjouissons de leur succès en IDM. La saison prochaine, nous allons améliorer certaines choses au sein de l'IBPM tout en conservant ce qui fait l'essence du championnat : une compétition sportive dure mais loyale dans un environnement très familial et collégial. Mais avant cela, nous fêterons ensemble la saison écoulée lors de la fête du championnat le 13 janvier 2024".

Le top 10 du Supersport après déduction du résultat barré

1. Norick Tschauder/GER 247 points

2. Nick Fischer/GER 216 points

3. Till Belczykowski/GER 199 points

4. Robert Conrads/GER 168 points

5. Kirill Müller/GER 151 points

6. Wolfgang Imm/GER 147 points

7. Tim Holtz/GER 145 points

8. Robin Ludwig/GER 98 points

9. Martin Köhler/GER 85 points

10. Ashwin van der Fleir/NL 84 points

Le top 5 de la Superbike 750 après déduction du résultat de barrage

1. Peter Kellerer/GER 270 points

2. Chris Kirschbaum/GER 256 points

3. Matthias Knüpfer/GER 248 points

4. Simon Knispel/GER 210 points

5. Andreas Gernat/GER 111 points

Les résultats et les scores du championnat sont disponibles sur le serveur de résultats.