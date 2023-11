IBPM 2023: L'anno delle giovani supersportive selvagge

Quest'anno le preoccupazioni per la categoria Supersport si sono rivelate infondate. Il Campionato Internazionale Bike Promotion è stato entusiasmante in tutte le classi. La serie è rimasta avvincente fino alla fine.

In primavera, gli organizzatori dell'IBPM si sono rallegrati dell'alto livello di interesse per il campionato 2023 e dell'ottimo numero di iscrizioni. In particolare, si è distinta l'ex bambina problematica Supersport, con 54 iscrizioni, dato che MAXX Adrenalin era già preoccupato per la permanenza di questa categoria. In termini di qualità, si poteva già intuire la direzione del viaggio.

Supersport 600

Il campione dello scorso anno Nick Fischer aveva due rivali ben noti come Tim Holtz e Till Belczykowski, ma anche nomi come Robert Conrads, Rene Liebschner e Wolfgang Imm promettevano una dura battaglia per il titolo. Tuttavia, le prime due gare sono andate al debuttante Norick Tschauder, che nessuno aveva preso seriamente in considerazione fino a quel momento. Kirill Müller è arrivato secondo in entrambe le gare e, contrariamente alle sue stesse aspettative, è diventato improvvisamente un concorrente. La situazione era favorita dall'assenza di Holtz e Belczykowski e dai problemi al motore di Robert Conrad. La situazione cambiò al Nürburgring, dove Holtz e Belczykowski si imposero e Norick non poté gareggiare a causa di un incidente in prova. Holtz ha preso il comando dopo due vittorie.

Tschauder ha invece ottenuto un secondo posto e una vittoria nelle gare di Most in Repubblica Ceca, che lo hanno portato a ridosso della vetta della classifica. Holtz non ha potuto gareggiare a causa di problemi tecnici e quindi Nick Fischer era l'uomo che guidava la classifica in quel momento. Aveva ottenuto punti tra i primi cinque in tutte le gare, il che gli dava un vantaggio sulla concorrenza meno consistente. Tuttavia, questo vantaggio è svanito immediatamente nell'evento successivo ad Assen, dove ha ottenuto un 14° e un 8° posto, mentre Tschauder ha ottenuto un'altra vittoria e un secondo posto per riconquistare la testa della classifica.

Lo Schleizer Dreieck è stato nuovamente dominato da Tim Holtz e Till Belczykowski, che si sono classificati rispettivamente primo e secondo in entrambe le gare. Questo ha fatto avanzare notevolmente i due nella classifica. Tuttavia, non sono riusciti a raggiungere la vetta, poiché anche Fischer e Tschauder hanno ottenuto buoni risultati. Fischer ha sfruttato le conoscenze della pista dell'anno scorso e ha ridotto il distacco da Tschauder di sette punti. Norick Tschauder si è presentato alla finale di Oschersleben come leader del campionato con 24 punti di vantaggio su Nick Fischer. Sarebbe stato sufficiente?

Gara 1: Tim Holtz si è assicurato la pole position con un ottimo tempo sul giro di 1m 31,1s. Nella gara, che Holtz ha condotto con disinvoltura dall'inizio alla fine, Fischer si è fatto strada fino al 6° posto, mentre Tschauder ha mantenuto i nervi saldi e ha difeso il suo secondo posto dagli attacchi di Till Belczykowski. Il campionato era così deciso. Il suo vantaggio era ora di 33 punti, che teoricamente non sarebbero stati sufficienti con 35 punti da assegnare in gara 2, ma tenendo conto dei risultati dello scratch, era comunque un punto in più di quanto Fischer avrebbe potuto ottenere.

Ciononostante, Tschauder ha partecipato a gara 2, dove ha ottenuto un netto terzo posto dietro a Nick Fischer e davanti a Robert Conrads, assicurandosi così che il titolo di campione non fosse perfetto solo alla calcolatrice. La gara è stata vinta da Till Belczykowski, che ha approfittato del ritiro del suo rivale permanente Tim Holtz e si è così assicurato il terzo posto assoluto nella classe Supersport dietro a Nick Fischer.

"Che anno", ha commentato entusiasta l'organizzatore Michael Dangrieß. "Era chiaro fin dall'inizio che la Supersport sarebbe stata molto combattuta. Ma non avrei mai osato sognare che sarebbe stata una stagione così incredibilmente emozionante e che avremmo sperimentato una tale qualità sportiva da parte di così tanti giovani piloti. E non parlo solo di quelli davanti. I corridori di tutto il gruppo sono stati davvero bravi, molti di loro si sono sviluppati in modo splendido, hanno fatto segnare i migliori tempi personali e hanno disputato gare davvero impressionanti. Ognuno di loro può essere orgoglioso delle proprie prestazioni e non esagero quando dico che la nostra classe Supersport è la competizione 600cc più impegnativa in Germania al di sotto dell'IDM. Ci congratuliamo con il campione e i secondi classificati, ma soprattutto con tutti i partenti permanenti per questo grande spettacolo".

Supersport 750

La Superbike 750 ha sempre viaggiato insieme alla Supersport. Rispetto all'anno precedente, si sono iscritti molti più piloti, ma purtroppo il numero totale è rimasto gestibile. Questo però non toglie nulla alle prestazioni sportive dei protagonisti. Anche qui si è lottato per ogni centesimo di secondo e per ogni punto. Nel corso della stagione, è stata una battaglia tra il vincitore assoluto Peter Kellerer, il pilota Ducati Matthias Knüpfer e il campione in carica Chris Kirschbaum. Con una vittoria, otto secondi posti e tre terzi posti, Kellerer si è alternato regolarmente con Knüpfer in cima alla classifica, ma ha raccolto il maggior numero di punti e ha concluso la gara a Oschersleben con due secondi posti. Knüpfer, che nutriva fondate speranze di titolo soprattutto dopo la doppia vittoria di Rijeka, alla fine ha dovuto cedere a Chris Kirschbaum. Quest'ultimo ha vinto le ultime quattro gare in modo autoritario e, al netto del risultato dello scratch, ha superato Knüpfer in classifica.

Sfida tra donne

Numerose donne hanno gareggiato anche nella categoria Supersport. Purtroppo, a Rijeka si è verificato un grave incidente prima ancora dell'inizio della stagione. La vincitrice del Ladies Challenge dello scorso anno, la belga Sonja Dupont, è stata esclusa per tutta la stagione a causa di un grave infortunio e non ha potuto ripetere il suo successo. Sarebbe stato interessante vedere se avrebbe continuato a dominare la sempre più forte olandese Patricia Kok.

Quest'ultima ha ormai vinto incontrastata le classifiche speciali femminili del cross in tutti gli eventi e ha vinto la sfida per se stessa. Katja Witte, anch'essa pilota supersportiva, ha concluso regolarmente in seconda posizione ed è riuscita a battere Aline Lorch della BMW RR Cup.

"Siamo molto orgogliosi delle prestazioni dimostrate in tutte le classi e classificazioni e guardiamo già alla prossima stagione. Alcuni dei piloti di successo di quest'anno si cimenteranno nell'IDM, questo è già certo. Incrociamo le dita per loro e saremo felici se avranno successo nell'IDM. Per quanto riguarda l'IBPM, nella prossima stagione miglioreremo alcune cose, pur mantenendo l'essenza del campionato: una competizione sportiva dura ma leale in un ambiente molto amichevole e collegiale. Ma prima di ciò, festeggeremo insieme la stagione che ci siamo lasciati alle spalle con la festa del campionato il 13 gennaio 2024".

La top 10 della Supersport dopo la deduzione del risultato dello scratch

1° Norick Tschauder/GER 247 punti

2. Nick Fischer/GER 216 punti

3. Till Belczykowski/GER 199 punti

4. Robert Conrads/GER 168 punti

5. Kirill Müller/GER 151 punti

6. Wolfgang Imm/GER 147 punti

7. Tim Holtz/GER 145 punti

8. Robin Ludwig/GER 98 punti

9. Martin Köhler/GER 85 punti

10. Ashwin van der Fleir/NL 84 punti

La top 5 della Superbike 750 dopo la deduzione del risultato dello scratch

1. Peter Kellerer/GER 270 punti

2. Chris Kirschbaum/GER 256 punti

3. Matthias Knüpfer/GER 248 punti

4. Simon Knispel/GER 210 punti

5. Andreas Gernat/GER 111 punti

I risultati e le classifiche di campionato sono disponibili sul server dei risultati.