Ce qui attend le championnat du monde de Superbike au MotorLand Aragon

La troisième et dernière étape du championnat du monde Superbike 2023 aura lieu au MotorLand Aragon. Le spectaculaire circuit espagnol est très apprécié des pilotes. Les chances de victoire existent même si l'on ne possède pas la moto la plus rapide.

Le circuit MotorLand Aragón est situé dans le nord-est de l'Espagne, à moins de trois heures de route à l'ouest de Barcelone, près d'Alcañiz, une petite ville de 16.000 habitants. C'est dans cette région pauvre en infrastructures qu'a été construit l'un des circuits de course les plus modernes du monde. Dessiné par l'architecte Hermann Tilke, il a ouvert ses portes en 2009. En matière de sport automobile, Alcañiz n'était déjà pas un no man's land en Espagne : entre 1965 et 2003, des courses ont été régulièrement organisées sur un circuit urbain.

Avec le MotoGP et le Championnat du monde de Superbike (depuis 2011), les principaux championnats du monde de moto y font étape. La date de cette année, du 22 au 24 septembre, est la plus tardive à ce jour. La plupart des événements ont eu lieu en avril/mai, et une seule fois fin août pendant la pandémie de coronavirus de 2020.

Les courses de moto se déroulent sur une version légèrement raccourcie, sans virage en épingle à cheveux (5,078 km). Le tracé est considéré comme très exigeant sur le plan technique. Des passages très rapides mènent à des virages très serrés, le tout complété par des combinaisons de virages fluides. Il y a des montées et des descentes, des crêtes aveugles et des virages en descente qui rappellent la ville portugaise de Portimão. La combinaison des virages sept et huit s'inspire du fameux 'Corkscrew' de Laguna Seca (États-Unis). Sur cette ligne droite de près de 1,8 kilomètre, les propulseurs des motos sont mis à rude épreuve. Le dernier virage est un passage clé : Les pilotes doivent accélérer très tôt pour prendre de l'élan en montée jusqu'à la ligne droite de départ et d'arrivée. A la fin, une des nombreuses possibilités de dépassement attend.

En raison de son tracé varié, Aragón compte également parmi les circuits d'essai les plus appréciés. De nombreuses équipes du championnat du monde Superbike y ont effectué des tests pendant la pause estivale des 29 et 30 août, notamment les équipes d'usine de BMW, Ducati, Honda et Kawasaki. Le sextuple champion du monde Jonathan Rea (Kawasaki) a réalisé le meilleur tour avec le pneu arrière tendre SCQ en 1:49,101 min. Le record du tour de 1:49,375 min a été établi par Toprak Razgatlioglu (Yamaha) en 2022, le record de pole a également été établi par le Turc l'année dernière en 1:48,267 min. En 2022, Rea a remporté la première course, la course de superpole et la deuxième course Alvaro Bautista (Ducati).

L'asphalte offre beaucoup d'adhérence, mais il est aussi très rugueux. La nature de l'asphalte est un défi pour le monopoleur des pneus Pirelli. Il est donc essentiel de trouver le bon compromis entre la stabilité et la résistance des composés et l'adhérence qu'ils développent à des températures de travail élevées.