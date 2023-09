Honda tauschte das Chassis, Iker Lecuona seinen Chip

Beim Superbike-Meeting in Magny-Cours brachte Honda am Motorrad von Iker Lecuona ein geändertes Chassis auf die Rennstrecke. Dass es nicht der große Wurf ist, war mit Platzierungen außerhalb der Top-10 offensichtlich.

In der Superbike-WM 2023 profitieren BMW und Honda von den sogenannten Super-Concession-Parts. Diese Teile erlauben Änderungen am Chassis, der per Reglement eigentlich verboten sind. Dadurch soll erfolglosen Herstellern der Anschluss zu den besten Motorrädern gelingen, so die Idee.

Während BMW dank Garrett Gerloff in Magny-Cours ein famoses Wochenende erlebte – der US-Amerikaner holte die Pole und in den Hauptrennen die Plätze 4 und 5 – lief bei Honda nicht viel zusammen, obwohl nochmals 15 Tokens gegen weitere Chassis-Teile eingelöst und am Motorrad von Iker Lecuona verwendet wurden. Ende August beim Aragon-Test hatten sich diese Teile bewährt.



«Iker hatte damit einen positiven Test, also haben wir uns entschieden, es in Magny-Cours als unsere Super-Concession einzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass es einen Gamechanger darstellt, aber ich denke, es war ein kleiner Schritt in die richtige Richtung», sagte Teammanager Leon Camier. «Es geht zwar nicht um das Problem an sich, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen es auf dieser Strecke analysieren, Aragon war eine andere Rennstrecke. Sobald wir verstehen, wie es funktioniert und das Motorrad richtig eingestellt haben, werden wir das Potenzial erkennen. Eine Sache, die wir verstanden haben, ist, dass man mit jedem neuen Teil auf jeder Strecke viele Runden braucht, um ein wirkliches Verständnis zu bekommen.»

Für Lecuona verlief das Wochenende in Frankreich verhalten. Wobei man berücksichtigen muss, dass der Spanier in den vergangenen Wochen mehrmals zwischen der MotoGP-Honda mit Michelin-Reifen und der Pirelli-bereiften CBR1000RR-R wechselte. Mit Startplatz 14 und den Positionen 14, 12 und 11 kann von Fortschritten keine Rede sein. Allmählich macht sich Frust breit.



«Mir fehlen ein wenig die Worte, denn es ist nicht leicht zu akzeptieren, dass wir nur darum kämpfen, in die Punkteränge zu fahren», stöhnte Lecuona. «Im ersten Rennen habe ich versucht zu kämpfen und konnte einige Überholmanöver fahren, ich musste aber auch mehrmals das Bike abfangen, als es mir über das Vorderrad wegzuschmieren drohte. Offen gesagt, bin ich ziemlich frustriert. Am Sonntag bin ich mit einer anderen Mentalität in den Tag gestartet - wir wollen versuchen, mit dem, was wir jetzt haben, das Bestmögliche zu tun und uns so weit wie möglich zu verbessern. Es hat keinen Sinn, frustriert oder verärgert zu sein. Man könnte also sagen, ich habe den Chip in meinem Kopf ausgetauscht. Der elfte Platz ist nichts Großes, aber es ist, was es ist, und jetzt ist es Zeit für mich, nach Hause zu fahren und mich nach einem anstrengenden Sommer eine Woche lang auszuruhen, damit ich für das nächste Rennen gerüstet bin.»