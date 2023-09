Cosa attende il Campionato Mondiale Superbike al MotorLand Aragon

Il circuito MotorLand Aragón si trova nel nord-est della Spagna, a poco meno di tre ore di auto a ovest di Barcellona, vicino ad Alcañiz, una cittadina di 16.000 abitanti. Uno dei circuiti più moderni al mondo è stato costruito in questa regione povera di infrastrutture. Tuttavia, Alcañiz non era una terra di nessuno in termini di sport motoristici in Spagna nemmeno prima: tra il 1965 e il 2003, le gare si sono svolte regolarmente su un circuito stradale.

Con il MotoGP e il Campionato mondiale Superbike (dal 2011), i più importanti campionati mondiali di motociclismo fanno tappa qui. La data di quest'anno, 22-24 settembre, è la più recente finora. La maggior parte degli eventi si è svolta in aprile/maggio, durante la pandemia di corona del 2020 una volta a fine agosto.

Le gare motociclistiche si svolgono su una versione leggermente accorciata, senza tornanti (5,078 km). Il tracciato è considerato tecnicamente molto impegnativo. Passaggi molto veloci portano a curve molto strette, integrate da combinazioni fluide di curve. Ci sono passaggi in salita e in discesa, creste cieche e curve in pendenza che ricordano la Portimão portoghese. La combinazione di curve sette e otto è modellata sul famoso "Cavatappi" di Laguna Seca (USA). Sul rettilineo lungo quasi 1,8 km, i motori delle moto sono messi alla prova. Una sezione chiave è l'ultima curva: Qui i piloti devono accelerare presto per prendere slancio in salita sul rettilineo di partenza e arrivo. Alla fine si presenta una delle tante opportunità di sorpasso.

Grazie al suo layout vario, Aragón è anche uno dei circuiti di prova più popolari. Molti team del Campionato Mondiale Superbike hanno effettuato un test durante la pausa estiva il 29/30 agosto, tra cui le squadre ufficiali di BMW, Ducati, Honda e Kawasaki. Il giro più veloce è stato realizzato dal sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki) con il pneumatico posteriore morbido SCQ in 1:49.101 min. Il record sul giro di 1:49.375 min. è stato stabilito da Toprak Razgatlioglu (Yamaha) nel 2022, mentre il record della pole è stato stabilito dal turco lo scorso anno con 1:48.267 min. Nel 2022 Rea vinse la prima gara, la Superpole e la seconda gara Alvaro Bautista (Ducati).

L'asfalto offre molto grip, ma è anche molto ruvido. La natura dell'asfalto rappresenta una sfida per il monopolista dei pneumatici Pirelli. È quindi fondamentale trovare il giusto compromesso tra la stabilità e la resistenza delle mescole e l'aderenza che queste sviluppano alle alte temperature di esercizio.