Liga polaca: un reto para Norick Blödorn

Norick Blödorn, que ha militado en el AC Landshut durante los tres últimos años, ha decidido fichar por un club polaco en 2024. En el Landshut, el ahora jugador de 19 años logró entrar en la liga polaca y obtener el ascenso directo de la segunda a la primera división. En Polonia, ésta es la segunda división por debajo de la Ekstraliga, y el Landshut se metió dos veces en los play-offs y se mantuvo así en la liga.

Blödorn decidió abandonar la ACL incluso antes de que estuviera claro que el equipo de Landshut tendría que bajar a segunda división debido a la nueva normativa de la primera liga polaca. "Después de tres años en Landshut, mi desarrollo personal era mi máxima prioridad. Quiero afrontar un nuevo reto para dar el siguiente paso", declaró Norick en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Pasé tres buenos años en Landshut y también pude ofrecer mi rendimiento, pero ahora es el momento de reafirmarme en un nuevo club".

Con el alejamiento de Landshut, el campeón alemán sub-21 también abandona en cierta medida su zona de confort. "En Rybnik, estaré en un nuevo entorno y me incorporaré a un club polaco, lo que me abrirá nuevas oportunidades. Por ejemplo, allí podré entrenarme casi todos los días, cosa que el AC Landshut no puede hacer con los voluntarios. Tuve ofertas de varios clubes y al principio me limité a un grupo más pequeño, con el que negocié más intensamente. Al final, mi instinto inclinó la balanza a favor de Rybnik, pues ya fui campeón del mundo allí en la categoría de los 80 y guardo buenos recuerdos del circuito".

Está por ver si Blödorn se desplazará a las carreras de Polonia desde Alemania para la nueva temporada o si establecerá su base en Rybnik; el noralemán está barajando varias opciones. "También estamos estudiando la posibilidad de incorporar un mecánico a tiempo completo o parcial en Polonia, o seguir operando desde Alemania".