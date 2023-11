Ligue polonaise : un défi pour Norick Blödorn

Norick Blödorn, qui a pris le départ pour l'AC Landshut au cours des trois dernières années, a décidé de rejoindre un club polonais en 2024. À Landshut, le jeune homme, désormais âgé de 19 ans, a réussi à faire ses débuts dans la ligue polonaise et à passer directement de la deuxième à la première division. En Pologne, il s'agit de la deuxième division la plus élevée, en dessous de l'Ekstraliga, et les joueurs de Landshut ont réussi à deux reprises à se qualifier pour les play-offs et donc à se maintenir.

Avant même que l'on sache que les Landshutois devaient passer en deuxième division en raison des nouvelles règles de la première division en Pologne, Blödorn a décidé de quitter l'ACL. "Pour moi, mon développement personnel était prioritaire après trois ans à Landshut. Je veux relever un nouveau défi pour passer à l'étape suivante", a déclaré Norick lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "J'ai passé trois bonnes années à Landshut et j'ai aussi pu donner le meilleur de moi-même, mais il s'agit maintenant de m'imposer dans un nouveau club".

En s'éloignant de Landshut, le champion allemand des moins de 21 ans sort aussi un peu de sa zone de confort. "À Rybnik, je rencontre un nouvel environnement et j'arrive dans un club polonais, ce qui m'ouvre de nouvelles possibilités. Je peux par exemple m'y entraîner presque tous les jours, ce que l'AC Landshut ne peut pas représenter avec des bénévoles. J'ai reçu des offres de plusieurs clubs et je me suis d'abord limité à un cercle restreint avec lequel j'ai négocié plus intensément. Finalement, mon intuition a fait pencher la balance en faveur de Rybnik, car j'y ai déjà été champion du monde dans la catégorie 80 et j'ai de bons souvenirs du circuit".

La question de savoir si Blödorn se rendra aux courses en Pologne depuis l'Allemagne pour la nouvelle saison ou s'il établira une base à Rybnik reste ouverte - le Nord-Allemand étudie plusieurs options. "Nous étudions également la possibilité de faire venir un mécanicien à temps plein ou à temps partiel en Pologne, ou de continuer à opérer depuis l'Allemagne".