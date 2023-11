Campionato polacco: sfida per Norick Blödorn

Norick Blödorn, che negli ultimi tre anni ha militato nell'AC Landshut, ha deciso di trasferirsi in un club polacco nel 2024. A Landshut, l'ormai 19enne è riuscito a entrare nel campionato polacco e a ottenere la promozione diretta dalla seconda alla prima divisione. In Polonia, questa è la seconda divisione più alta al di sotto dell'Ekstraliga, e il Landshut ha raggiunto per due volte i play-off e quindi è rimasto in campionato.

Blödorn ha deciso di lasciare l'ACL ancor prima che fosse chiaro che la squadra di Landshut sarebbe dovuta scendere in seconda divisione a causa delle nuove norme per la prima lega in Polonia. "Dopo tre anni a Landshut, il mio sviluppo personale era la mia priorità principale. Voglio affrontare una nuova sfida per fare il passo successivo", ha dichiarato Norick in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ho trascorso tre anni positivi a Landshut e sono stato in grado di fornire le mie prestazioni, ma ora è giunto il momento di affermarmi in un nuovo club".

Con il trasferimento da Landshut, il campione tedesco U21 lascia in un certo senso anche la sua zona di comfort. "A Rybnik mi troverò in un nuovo ambiente e mi unirò a un club polacco, il che mi aprirà nuove opportunità. Per esempio, lì potrò allenarmi quasi ogni giorno, cosa che l'AC Landshut non può fare con i volontari. Ho ricevuto offerte da diversi club e inizialmente mi sono limitato a un gruppo più ristretto, con il quale ho negoziato più intensamente. Alla fine, il mio istinto ha fatto pendere l'ago della bilancia a favore di Rybnik, perché lì sono già stato campione del mondo nella classe 80 e ho dei bei ricordi della pista".

Resta da vedere se Blödorn si recherà alle gare in Polonia dalla Germania per la nuova stagione o se stabilirà una base a Rybnik: il nord tedesco sta valutando diverse opzioni. "Stiamo anche valutando la possibilità di portare a bordo un meccanico a tempo pieno o parziale in Polonia, oppure di continuare a operare dalla Germania".