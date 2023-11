Liga polaca: um desafio para Norick Blödorn

Norick Blödorn, que jogou no AC Landshut nos últimos três anos, decidiu mudar-se para um clube polaco em 2024. Em Landshut, o jovem de 19 anos conseguiu entrar na liga polaca e ser promovido diretamente da segunda para a primeira divisão. Na Polónia, esta é a segunda divisão mais alta, abaixo da Ekstraliga, e o Landshut chegou duas vezes ao play-off, mantendo-se assim na liga.

Blödorn decidiu deixar a ACL ainda antes de ser claro que a equipa do Landshut teria de descer para a segunda divisão, devido aos novos regulamentos da primeira liga polaca. "Após três anos em Landshut, o meu desenvolvimento pessoal era a minha principal prioridade. Quero enfrentar um novo desafio para dar o próximo passo", disse Norick numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Tive três bons anos em Landshut e também fui capaz de apresentar o meu desempenho, mas agora é altura de me afirmar num novo clube."

Com a mudança para longe do Landshut, o campeão alemão sub-21 também está a sair da sua zona de conforto, até certo ponto. "Em Rybnik, vou estar num novo ambiente e juntar-me a um clube polaco, o que me vai abrir novas oportunidades. Por exemplo, posso treinar lá quase todos os dias, o que o AC Landshut não pode fazer com os voluntários. Tive ofertas de vários clubes e, inicialmente, limitei-me a um grupo mais pequeno, com o qual negociei mais intensamente. No final, o meu instinto fez pender a balança a favor de Rybnik, pois já lá fui campeão do mundo na classe 80 e tenho boas recordações da pista."

Ainda não se sabe se Blödorn vai para as corridas na Polónia a partir da Alemanha para a nova época ou se vai estabelecer uma base em Rybnik - o norte-alemão está a analisar várias opções. "Estamos também a estudar a possibilidade de trazer um mecânico a tempo inteiro ou a tempo parcial para a Polónia, ou continuar a operar a partir da Alemanha."