Speedway-GP : Bilan 2023 - Espoir d'un vent nouveau

Le Grand Prix de Speedway a un champion digne de ce nom en la personne de Bartosz Zmarzlik, qui a même pu manquer une course tout en devenant champion du monde. Sur le plan sportif, un peu plus de spectacle serait souhaitable de temps en temps.

Avec Bartosz Zmarzlik, c'est le coureur le plus fort de la saison qui a triomphé. En plus de son titre de champion du monde individuel et par équipe, il a également remporté le championnat individuel et par équipe dans son pays d'origine, la Pologne. Zmarzlik est la référence depuis des années et seul Artem Laguta a pu faire en sorte qu'il ne soit champion du monde que quatre fois et non cinq fois de suite. Il ne fait aucun doute que Zmarzlik a été le meilleur avec cinq victoires en neuf courses. Le fait que cela ne prouve pas une nette avance en termes de points n'est dû qu'à la gaffe de la mauvaise combinaison de course à Vojens et à la disqualification qui en a résulté avant même la course.

Un Grand Prix manqué a en revanche été fatal à l'Australien Jack Holder, qui est monté quatre fois sur le podium et qui a tout ce qu'il faut pour remporter de tels événements à l'avenir. Holder a finalement manqué deux points à Martin Vaculik, qui n'a enfin pas été blessé cette année et a remporté sa première médaille aux championnats du monde.

Le fait que Holder, qui a rejoint la série en 2022 avec Daniel Bewley après l'exclusion des Russes Artem Laguta et Emil Sayfutdinov pour des raisons politiques, enrichisse actuellement le championnat du monde à ce point montre que de nouveaux visages font du bien au Grand Prix de temps en temps. Lors de l'attribution des wildcards pour 2024, il faut souhaiter que l'on ait le courage de ne pas miser uniquement sur des pilotes qui ont déjà participé au Grand Prix pendant plusieurs années, mais de faire venir un talent d'exception comme Mateusz Cierniak à la place d'un Patryk Dudek.

Après le passage au promoteur Discovery, le Grand Prix est devenu un bon divertissement du samedi soir pour les fans grâce à une offre de streaming abordable, mais malheureusement, le spectacle et les moments "waouh" que proposait par exemple le Grand Prix suédois ont un peu manqué lors de certaines courses.

Une petite astuce dans le règlement permettrait de faire en sorte qu'au cours d'une saison, malgré les points de championnat du monde, les différentes courses reprennent de l'importance dans le résultat global. Pour cela, il suffirait, en cas d'égalité de points derrière le premier, de ne pas prendre en compte la dernière course du championnat du monde comme critère, mais d'attribuer la meilleure place au pilote qui a remporté le plus de points de course.

Le Grand Prix d'Allemagne à Teterow a fait l'objet de nombreuses discussions. Finalement, la course a pu être courue dans son intégralité sur la piste critiquée, mais elle reste dans les mémoires comme une soirée peu spectaculaire. Si l'on considère le temps que nous avons dû attendre pour un Grand Prix en Allemagne après le changement de millénaire et la débâcle du GP de Schalke en 2008, nous devrions tout de même nous réjouir si un organisateur en Allemagne a le courage de réaliser un tel événement.



Le Grand Prix 2023 a généralement fourni un bon divertissement sur dix samedis soirs. Organiser les événements SGP2 sur des pistes permanentes était une bonne décision.