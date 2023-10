Speedway GP: Conclusione 2023 - speranza di una boccata d'aria fresca

Con Bartosz Zmarzlik ha trionfato il corridore più forte della stagione che, oltre al titolo di Campione del Mondo individuale e a squadre, ha vinto anche i campionati individuali e a squadre nel suo paese natale, la Polonia. Zmarzlik è stato il punto di riferimento per anni e solo Artem Laguta poteva fare in modo che diventasse campione del mondo solo quattro volte e non cinque di seguito. Che Zmarzlik sia stato il migliore con cinque vittorie in nove gare disputate è fuor di dubbio. Il fatto che questo non dimostri un chiaro vantaggio in termini di punti è dovuto solo al passo falso con la tuta sbagliata a Vojens e alla conseguente squalifica ancor prima della gara.

Un Gran Premio mancato, invece, è stato la rovina dell'australiano Jack Holder, che è salito sul podio quattro volte e ha tutte le carte in regola per vincere questi eventi in futuro. Alla fine, Holder si è piazzato a due punti da Martin Vaculik, che quest'anno è finalmente rimasto indenne da infortuni e ha conquistato la sua prima medaglia al Campionato del Mondo.

Il fatto che Holder, entrato nella serie insieme a Daniel Bewley nel 2022 dopo l'esclusione dei russi Artem Laguta ed Emil Sayfutdinov per motivi politici, stia arricchendo il Campionato del Mondo in questo modo dimostra che il Grand Prix può beneficiare di volti nuovi di tanto in tanto. Al momento di assegnare le wildcard per il 2024, si spera che si abbia il coraggio non solo di affidarsi a cavalieri che hanno già gareggiato nel Grand Prix per diversi anni, ma anche di portare nel Grand Prix un talento eccezionale come Mateusz Cierniak al posto di Patryk Dudek.

Il Gran Premio è diventato un buon intrattenimento del sabato sera per i fan dopo il passaggio al promotore Discovery con un'offerta di streaming a prezzi accessibili, ma sfortunatamente alcune delle gare mancavano un po' dello spettacolo e dei momenti di grande impatto che offriva, ad esempio, il Gran Premio di Svezia.

Con una piccola modifica al regolamento, si potrebbe fare in modo che nel corso della stagione, nonostante i punti del Campionato del Mondo, anche le singole gare diventino più importanti per il risultato complessivo. A tal fine, in caso di parità di posizioni dietro al primo classificato, non si dovrebbe utilizzare come criterio l'ultima gara del WRC, ma si assegnerebbe la posizione migliore al pilota che ha totalizzato più punti nelle gare.

Il Gran Premio di Germania a Teterow è stato oggetto di molte discussioni. Alla fine, la gara si è potuta svolgere completamente sul tracciato criticato, ma rimane nella memoria come una serata poco spettacolare. Considerando quanto abbiamo dovuto aspettare per un Gran Premio in Germania dopo l'inizio del millennio e la debacle del GP di Schalke nel 2008, dovremmo comunque essere felici se un organizzatore in Germania ha il coraggio di realizzare un evento del genere.



Il Gran Premio del 2023 ha per lo più offerto un buon intrattenimento per dieci sabati sera. La scelta di tenere gli eventi SGP2 su piste permanenti è stata giusta.