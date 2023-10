Speedway GP: Conclusão 2023 - esperança de uma lufada de ar fresco

O Grande Prémio de Velocidade tem um campeão digno em Bartosz Zmarzlik, que até pode faltar a uma corrida e, mesmo assim, ser campeão do mundo. Do ponto de vista desportivo, seria desejável um pouco mais de espetáculo de vez em quando.

Com Bartosz Zmarzlik, triunfou o piloto mais forte da época, que, para além do título de Campeão do Mundo individual e por equipas, venceu também os campeonatos individuais e por equipas no seu país natal, a Polónia. Zmarzlik tem sido a referência durante anos e só Artem Laguta poderia garantir que ele só se tornasse Campeão do Mundo quatro vezes e não cinco vezes seguidas. O facto de Zmarzlik ter sido o melhor, com cinco vitórias em nove corridas, é inquestionável. O facto de isto não provar uma liderança clara em termos de pontos deve-se apenas ao erro cometido com o fato de corrida errado em Vojens e à consequente desqualificação ainda antes da corrida.

Um Grande Prémio perdido, por outro lado, foi a ruína do australiano Jack Holder, que já esteve no pódio quatro vezes e tem tudo para vencer este tipo de eventos no futuro. No final, Holder ficou a dois pontos de Martin Vaculik, que finalmente se manteve livre de lesões este ano e conquistou a sua primeira medalha no Campeonato do Mundo.

O facto de Holder, que entrou na série juntamente com Daniel Bewley em 2022, após a exclusão dos russos Artem Laguta e Emil Sayfutdinov por razões políticas, estar atualmente a enriquecer o Campeonato do Mundo desta forma mostra que o Grande Prémio pode beneficiar de caras novas de vez em quando. Quando forem atribuídos os wildcards para 2024, espera-se que haja coragem não só para confiar em cavaleiros que já competiram no Grande Prémio durante vários anos, mas também para trazer um talento excecional como Mateusz Cierniak para o Grande Prémio, em vez de Patryk Dudek.

O Grande Prémio tornou-se um bom entretenimento de sábado à noite para os adeptos depois da mudança para o promotor Discovery, com uma oferta de transmissão acessível, mas infelizmente algumas das corridas careceram de um pouco do espetáculo e dos momentos de espanto que o Grande Prémio da Suécia, por exemplo, oferecia.

Com um pequeno ajuste no regulamento, é possível garantir que, ao longo de uma época, apesar dos pontos do Campeonato do Mundo, as corridas individuais também se tornam mais importantes para o resultado global. Para tal, em caso de empate nos lugares atrás do primeiro classificado, a última corrida do WRC não teria de ser utilizada como critério, mas o piloto que tivesse marcado mais pontos nas corridas seria premiado com a melhor posição.

O Grande Prémio da Alemanha, em Teterow, foi objeto de muita discussão. No final, a corrida pôde ser realizada completamente na pista criticada, mas permanece na memória como uma noite pouco espetacular. Tendo em conta o tempo que tivemos de esperar por um Grande Prémio na Alemanha após a viragem do milénio e o descalabro que envolveu o GP de Schalke em 2008, devemos ficar satisfeitos se um organizador na Alemanha tiver a coragem de realizar um evento deste tipo.



O Grande Prémio de 2023 proporcionou, na sua maioria, um bom entretenimento em dez noites de sábado. Realizar as provas do SGP2 em pistas permanentes foi o passo certo.