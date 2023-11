Championnat du monde de speedway avec 11 courses : GP d'Allemagne à Landshut

La FIM a publié le calendrier du Grand Prix de Speedway pour 2024 : outre un événement supplémentaire en Pologne, Landshut apparaît comme le nouvel organisateur de la course en Allemagne.

Le calendrier du GP de speedway, du SGP2, du SGP3, du SGP4 et des Nations est fixé. Du point de vue allemand, il y a un sérieux changement avec le changement du lieu de Teterow à Landshut. En outre, quatre des onze courses auront lieu en Pologne, le marché principal. Une fois de plus, les annonces tonitruantes du promoteur Discovery et de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) concernant une expansion outre-mer avec le Grand Prix ne se concrétiseront pas.

"Nous sommes à la veille d'une saison 2024 passionnante. Avec cinq nouveaux visages en GP de speedway, neuf nations différentes seront représentées sur la grille de départ, ce qui est passionnant à voir", a commenté Armando Castagna, patron du sport sur piste à la FIM. "Cela fait longtemps que nous n'avons pas vu Landshut au calendrier des GP en 1997, c'est donc un plaisir de voir le club revenir. Et je dois féliciter Prague pour son 30e GP FIM Czech Speedway, une performance incroyable".

L'année prochaine, les séries SGP2, SGP3 et SGP4 destinées aux jeunes pilotes seront également rattachées aux événements SGP. Les courses SGP2 des pilotes de moins de 21 ans se dérouleront à Malilla, Riga et Thorn (Torun), et les jeunes pilotes SGP4 seront également présents à Malilla. Le championnat du monde des pilotes de 250 cm3, le SGP3, aura lieu à Landsberg (Gorzow).

Après une pause d'un an, le championnat du monde par équipes sera de nouveau organisé l'année prochaine sous forme de Speedway des nations avec 15 équipes et à Manchester.

Aperçu des dates de 2024 :



Grand Prix de Speedway :

27 avril - Gorican (HR)

11 mai - Varsovie (PL)

18 mai - Landshut (D)

1er juin - Prague (CZ)

15 juin - Malilla (S)

29 juin - Landsberg (PL)

17 août - Cardiff (GB)

31 août - Wroclaw (PL)

7 septembre - Riga (LV)

14 septembre - Vojens (DK)

28 septembre - Thorn (PL)



Speedway des nations :

9 juillet - demi-finale 1 - Manchester (GB)

10 juillet - Semi-finale 2 - Manchester (GB)

12 juillet - Finale Speedway des Nations 2 - Manchester (GB)

13 juillet - Finale Speedway des Nations - Manchester (GB)



SGP2 (MOINS DE 21 ANS) :

14 juin - Malilla (S)

6 septembre - Riga (LV)

27 septembre - Thorn (PL)



SGP3 (250 ccm) :

28 juin - Landsberg (PL)



SGP4 (190 ccm) :

15 juin - Malilla (S)