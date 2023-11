Campionato mondiale di speedway con 11 gare: GP di Germania a Landshut



di Manuel Wüst - Traduzione automatica da Tedesco

Pabijan

La FIM ha pubblicato il calendario del Gran Premio di Speedway per il 2024: oltre a un evento aggiuntivo in Polonia, Landshut appare come nuovo organizzatore della gara in Germania.

