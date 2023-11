Campeonato do Mundo de Velocidade com 11 corridas: GP da Alemanha em Landshut

O calendário para o Speedway GP, SGP2, SGP3, SGP4 e Nações foi finalizado. Do ponto de vista alemão, há uma grande mudança com a alteração do local de Teterow para Landshut. Além disso, quatro das onze corridas terão lugar no principal mercado da Polónia. Os grandes anúncios feitos pelo promotor Discovery e pela FIM para expandir o Grande Prémio além-fronteiras, mais uma vez, não deram em nada.

"Com cinco caras novas no Speedway GP, nove nações diferentes estão representadas na grelha, o que é emocionante de ver", comentou o chefe do desporto de pista da FIM, Armando Castagna. "Já passou muito tempo desde a última vez que vimos Landshut no calendário do GP, em 1997, por isso é ótimo ter o clube de volta. E tenho de felicitar Praga pelo seu 30º GP de Velocidade da República Checa da FIM - um feito incrível."

As séries juniores SGP2, SGP3 e SGP4 também serão acopladas aos eventos SGP no próximo ano. As corridas SGP2 para os pilotos U21 terão lugar em Malilla, Riga e Thorn (Torun), com os jovens SGP4 a participarem também em Malilla. O Campeonato do Mundo para os pilotos de 250cc, a SGP3, terá lugar em Landsberg (Gorzow).

Após uma pausa de um ano, o Campeonato do Mundo de Equipas voltará a realizar-se no próximo ano sob a forma de Speedway of Nations com 15 equipas e em Manchester.

As datas de 2024 em resumo:



Grande Prémio de Speedway:

27 de abril - Gorican (HR)

11 de maio - Varsóvia (PL)

18 de maio - Landshut (D)

1 de junho - Praga (CZ)

15 de junho - Malilla (S)

29 de junho - Landsberg (PL)

17 de agosto - Cardiff (GB)

31 de agosto - Wroclaw (PL)

7 de setembro - Riga (LV)

14 de setembro - Vojens (DK)

28 de setembro - Thorn (PL)



Speedway das Nações:

9 de julho - Semifinal 1 - Manchester (GB)

10 de julho - Semifinal 2 - Manchester (GB)

12 de julho - Final 2 do Speedway das Nações - Manchester (GB)

13 de julho - Final do Speedway das Nações - Manchester (GB)



SGP2 (U21):

14 de junho - Malilla (S)

6 de setembro - Riga (LV)

27 de setembro - Thorn (PL)



SGP3 (250cc):

28 de junho - Landsberg (PL)



SGP4 (190 cc):

15 de junho - Malilla (S)