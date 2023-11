GP de speedway 2024 : le chemin passe par Abensberg

Cette année encore, le chemin vers le Grand Prix de Speedway 2024 passe par Abensberg, car le MSC accueille traditionnellement l'une des quatre manches de qualification le lundi de Pentecôte. Les autres auront lieu fin mai à Debrezin en Hongrie, à Lonigo en Italie et à Scharnowitz (Zarnovica) en Slovaquie. Le challenge, auquel participeront les quatre premiers de chaque tour de qualification, se déroulera en octobre à Pardubitz dans le cadre de la grande course Casque d'or. S'il n'y a pas de Tchèque parmi ces 16 coureurs, seuls les trois premiers d'un tour de qualification iront plus loin et il y aura une wild card.

Pour le SGP2, le championnat du monde des moins de 21 ans, le club de Ludwigslust s'est vu attribuer un tour de qualification pour le 8 juin. Les autres courses se dérouleront le même jour à Terenzano (Italie) et Macon (France).



Le MC Bergring Teterow, qui est reparti bredouille en matière de Grand Prix pour la saison 2024, accueillera dans son arène les deux demi-finales pour le SGP3, le championnat du monde de 250 cm3 sur piste de speedway.

Dates des éliminatoires du championnat du monde 2024 :



SGP :

20 mai - Tour de qualification 1 - Abensberg (D)

20 mai - Tour de qualification 2 - Debrezin (H)

25 mai - Tour de qualification 3 - Lonigo (I)

25 mai - Tour de qualification 4 - Scharnowitz (SK)

4 octobre - Challenge - Pardubitz (CZ)



SSP2 :

8 juin - Tour de qualification 1 - Ludwigslust (D)

8 juin - Tour de qualification 2 - Terenzano (I)

8 juin - Tour de qualification 3 - Macon (F)



SSP3 :

22 juin - Semi-finales 1 & 2 - Teterow (D)

Dates du Grand Prix 2024 :



Speedway-Grand-Prix :

27 avril - Gorican (HR)

11 mai - Varsovie (PL)

18 mai - Landshut (D)

1er juin - Prague (CZ)

15 juin - Malilla (S)

29 juin - Landsberg (PL)

17 août - Cardiff (GB)

31 août - Wroclaw (PL)

7 septembre - Riga (LV)

14 septembre - Vojens (DK)

28 septembre - Thorn (PL)



Speedway des nations :

9 juillet - demi-finale 1 - Manchester (GB)

10 juillet - Semi-finale 2 - Manchester (GB)

12 juillet - Finale Speedway des Nations 2 - Manchester (GB)

13 juillet - Finale Speedway des Nations - Manchester (GB)



SGP2 (MOINS DE 21 ANS) :

14 juin - Malilla (S)

6 septembre - Riga (LV)

27 septembre - Thorn (PL)



SGP3 (250 ccm) :

28 juin - Landsberg (PL)



SGP4 (190 ccm) :

15 juin - Malilla (S)