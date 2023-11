Speedway-WM mit 11 Rennen: Deutschland-GP in Landshut

Die FIM hat den Speedway-Grand-Prix-Kalender für 2024 veröffentlicht: Neben einem zusätzlichen Event in Polen taucht Landshut als neuer Ausrichter des Rennens in Deutschland auf.

Der Kalender für den Speedway-GP, SGP2, SGP3, SGP4 und das Nations steht fest, aus deutscher Sicht kommt es mit dem Wechsel des Austragungsorts von Teterow nach Landshut zu einer gravierenden Änderung. Außerdem werden vier der elf Rennen im Hauptmarkt Polen stattfinden. Aus den vollmundigen Ankündigungen von Promoter Discovery und dem Weltverband FIM, mit dem Grand Prix nach Übersee zu expandieren, wird erneut nichts.

«Wir stehen vor einer aufregenden Saison 2024. Mit fünf neuen Gesichtern im Speedway-GP sind neun verschiedene Nationen in der Startaufstellung vertreten, was spannend zu sehen ist», kommentierte FIM-Bahnsport-Boss Armando Castagna. «Es ist lange her, seit wir Landshut 1997 das letzte Mal im GP-Kalender sahen, daher ist es schön, den Club zurückzuhaben. Und ich muss Prag zu seinem 30. FIM Czech Speedway-GP gratulieren – eine unglaubliche Leistung.»

Die Nachwuchsserien SGP2, SGP3 und SGP4 werden auch im kommenden Jahr an die SGP-Events angedockt. Die SGP2-Rennen der U21-Fahrer werden in Malilla, Riga und Thorn (Torun) ausgetragen, in Malilla sind auch die SGP4-Youngster dabei. Die WM der 250-ccm-Fahrer, der SGP3, findet in Landsberg (Gorzow) statt.

Nach einjähriger Pause wird im kommenden Jahr die Mannschafts-Weltmeisterschaft wieder als Speedway der Nationen mit 15 Teams und in Manchester ausgetragen.

Die Termine 2024 im Überblick:



Speedway-Grand-Prix:

27. April – Gorican (HR)

11. Mai – Warschau (PL)

18. Mai – Landshut (D)

1. Juni – Prag (CZ)

15. Juni – Malilla (S)

29. Juni – Landsberg (PL)

17. August – Cardiff (GB)

31. August – Breslau (PL)

7. September – Riga (LV)

14. September – Vojens (DK)

28. September – Thorn (PL)



Speedway der Nationen:

9. Juli – Semifinale 1 – Manchester (GB)

10. Juli – Semifinale 2 – Manchester (GB)

12. Juli – Finale Speedway der Nationen 2 – Manchester (GB)

13. Juli – Finale Speedway der Nationen – Manchester (GB)



SGP2 (U21):

14. Juni – Malilla (S)

6. September – Riga (LV)

27. September – Thorn (PL)



SGP3 (250 ccm):

28. Juni – Landsberg (PL)



SGP4 (190 ccm):

15. Juni – Malilla (S)