Speedway-GP in Landshut: Wie es zur Überraschung kam

Nach 27 Jahren Pause wird der Speedway-Grand-Prix von Deutschland 2024 wieder in Landshut stattfinden. Den 18. Mai sollten sich alle Fans dick im Kalender anstreichen.

Selbst Speedway-Insider waren anhand dieser Hammermeldung überrascht: Der AC Landshut ist im kommenden Jahr am 18. Mai der Ausrichter des Deutschland-GP und löst damit Teterow ab. Das Rennen wird am Samstagabend weltweit live übertragen und somit ist Landshut Schauplatz für eines der wichtigsten Speedwayrennen des Jahres.

«Natürlich freuen wir uns riesig darauf, dass wir den Grand Prix nach Landshut holen konnten und die Serie so auch in Deutschland bleibt. Dieses Rennen wird eines der größten Sportevents in Landshut der letzten Jahre sein und passt genau in unser langfristiges Konzept, den Sport in unserer Region und auch in Deutschland noch bekannter zu machen», so ACL-Vorstand Gerald Simbeck. «Wir waren überrascht, dass am Ende alles so schnell ging und der Grand Prix von Deutschland bereits 2024 bei uns stattfindet. Wir sind bereit und freuen uns riesig, insbesondere da Kai Huckenbeck fester Bestandteil der Serie ist. Ich möchte mich besonders bei unserem Hauptsponsor Trans MF, Herrn Bernhard Muggenthaler, bedanken, der uns mit seiner Unterstützung Planungssicherheit gibt und wir dadurch erst eine Zusage erteilen konnten.»

«Die Durchführung ist eine Mammutaufgabe, zugleich aber auch eine große Chance, den Sport noch weiter ins Rampenlicht zu rücken und am Ende eine große Ehre und auch ein Lob für die großartige Arbeit des Clubs in der Vergangenheit», sagte ACL-Vize Kerstin Rudolph. «Unsere über 100 ehrenamtlichen Funktionäre haben in den letzten zehn Jahren mehrfach bewiesen allen Aufgaben gewachsen zu sein und mit ihrem unermüdlichen Einsatz auch die größten Herausforderungen gemeistert: Mehrere Best-Pairs-Rennen, einen SEC-Lauf, die Qualifikation für das Speedway of Nations, den Grand-Prix-Challenge oder drei Jahre polnische Liga – wir werden auch die Austragung des Grand Prix meistern.»

Speedway-Race-Director Phil Morris kommentierte: «Es ist großartig, Landshut zum ersten Mal seit 27 Jahren wieder in der Serie willkommen zu heißen. Der Verein hat in den letzten Saisons fantastische Fortschritte gemacht und dies ist der Höhepunkt dieser Reise.»

Kalender Speedway-Grand-Prix 2024:

27. April – Gorican (HR)

11. Mai – Warschau (PL)

18. Mai – Landshut (D)

1. Juni – Prag (CZ)

15. Juni – Malilla (S)

29. Juni – Landsberg (PL)

17. August – Cardiff (GB)

31. August – Breslau (PL)

7. September – Riga (LV)

14. September – Vojens (DK)

28. September – Thorn (PL)

Teilnehmer 2024:

Bartosz Zmarzlik (PL)

Fredrik Lindgren (S)

Martin Vaculik (SK)

Jack Holder (AUS)

Leon Madsen (DK)

Robert Lambert (GB)

Mikkel Michelsen (DK)

Jason Doyle (AUS)

Szymon Wozniak (PL)

Jan Kvech (CZ)

Daniel Bewley (GB)

Tai Woffinden (GB)

Kai Huckenbeck (D)

Dominik Kubera (PL)

Andzejs Lebedevs (LV)



Nachrücker:

Max Fricke (AUS)

Maciej Janowski (PL)

Kim Nilsson (S)

Rasmus Jensen (DK)

Luke Becker (USA)

Dimitri Bergé (F)

Mateusz Cierniak (PL)