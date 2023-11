Speedway GP 2024: la strada porta ad Abensberg

Anche quest'anno la strada per il Gran Premio di Speedway del 2024 passerà per Abensberg, poiché il CSM organizza tradizionalmente uno dei quattro turni di qualificazione il lunedì di Pentecoste. Le altre si svolgeranno a fine maggio a Debrezin in Ungheria, Lonigo in Italia e Zarnovica in Slovacchia. La sfida, alla quale parteciperanno i primi quattro classificati di ogni girone di qualificazione, si terrà a Pardubitz in ottobre nell'ambito della grande gara di Goldhelm. Se non ci saranno cechi tra questi 16 corridori, solo i primi tre di un turno di qualificazione progrediranno e ci sarà una wild card.

Per l'SGP2, il Campionato del Mondo U21, il club di Ludwigslust ha ottenuto una prova di qualificazione per l'8 giugno. Le altre gare si terranno lo stesso giorno a Terenzano (Italia) e Macon (Francia).



Il MC Bergring Teterow, che non ha ottenuto il Gran Premio per la stagione 2024, ospiterà nella sua arena le due semifinali del SGP3, il Campionato del Mondo 250cc su pista di speedway.

Date delle manche del Campionato del mondo 2024:



SGP:

20 maggio - Turno di qualificazione 1 - Abensberg (D)

20 maggio - Turno di qualificazione 2 - Debrezin (H)

25 maggio - Girone di qualificazione 3 - Lonigo (I)

25 maggio - Girone di qualificazione 4 - Scharnowitz (SK)

4 ottobre - Sfida - Pardubice (CZ)



SGP2:

8 giugno - Turno di qualificazione 1 - Ludwigslust (D)

8 giugno - Girone di qualificazione 2 - Terenzano (I)

8 giugno - Turno di qualificazione 3 - Macon (F)



SGP3:

22 giugno - Semifinali 1 e 2 - Teterow (D)

Date del Gran Premio 2024:



Gran Premio di Speedway:

27 aprile - Gorican (HR)

11 maggio - Varsavia (PL)

18 maggio - Landshut (D)

1 giugno - Praga (CZ)

15 giugno - Malilla (S)

29 giugno - Landsberg (PL)

17 agosto - Cardiff (GB)

31 agosto - Breslavia (PL)

7 settembre - Riga (LV)

14 settembre - Vojens (DK)

28 settembre - Thorn (PL)



Speedway delle Nazioni:

9 luglio - Semifinale 1 - Manchester (GB)

10 luglio - Semifinale 2 - Manchester (GB)

12 luglio - Finale dello Speedway delle Nazioni 2 - Manchester (GB)

13 luglio - Finale Speedway delle Nazioni - Manchester (GB)



SGP2 (U21):

14 giugno - Malilla (S)

6 settembre - Riga (LV)

27 settembre - Thorn (PL)



SGP3 (250cc):

28 giugno - Landsberg (PL)



SGP4 (190 cc):

15 giugno - Malilla (S)