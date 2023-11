Speedway GP 2024: O caminho passa por Abensberg

Após as datas do Grande Prémio de Velocidade de 2024, a FIM publicou também as datas das rondas de qualificação. A Alemanha está representada em todas as competições.

O caminho para o Grande Prémio de Velocidade de 2024 passará novamente por Abensberg este ano, uma vez que a MSC organiza tradicionalmente uma das quatro rondas de qualificação na segunda-feira de Pentecostes. As outras terão lugar no final de maio em Debrezin, na Hungria, Lonigo, em Itália, e Zarnovica, na Eslováquia. O Desafio, no qual participarão os quatro primeiros classificados de cada ronda de qualificação, terá lugar em Pardubitz, em outubro, no âmbito da grande corrida de Goldhelm. Se não houver nenhum checo entre estes 16 pilotos, apenas os três primeiros de uma ronda de qualificação irão progredir e haverá um wild card.

Para o SGP2, o Campeonato do Mundo de Sub-21, o clube de Ludwigslust obteve uma ronda de qualificação para 8 de junho. As outras corridas realizar-se-ão no mesmo dia em Terenzano (Itália) e Macon (França).



O MC Bergring Teterow, que não participou no Grande Prémio da época de 2024, acolherá na sua arena as duas meias-finais do SGP3, o Campeonato do Mundo de 250cc em pista de velocidade.

Datas das mangas do Campeonato do Mundo de 2024:



SGP:

20 de maio - Ronda de qualificação 1 - Abensberg (D)

20 de maio - 2ª ronda de qualificação - Debrezin (H)

25 de maio - 3ª ronda de qualificação - Lonigo (I)

25 de maio - 4ª ronda de qualificação - Scharnowitz (SK)

4 de outubro - Desafio - Pardubice (CZ)



SGP2:

8 de junho - 1ª ronda de qualificação - Ludwigslust (D)

8 de junho - 2ª ronda de qualificação - Terenzano (I)

8 de junho - 3ª ronda de qualificação - Macon (F)



SGP3:

22 de junho - Semifinais 1 e 2 - Teterow (D)

Datas do Grande Prémio de 2024:



Speedway Grand Prix:

27 de abril - Gorican (HR)

11 de maio - Varsóvia (PL)

18 de maio - Landshut (D)

1 de junho - Praga (CZ)

15 de junho - Malilla (S)

29 de junho - Landsberg (PL)

17 de agosto - Cardiff (GB)

31 de agosto - Wroclaw (PL)

7 de setembro - Riga (LV)

14 de setembro - Vojens (DK)

28 de setembro - Thorn (PL)



Speedway das Nações:

9 de julho - Semifinal 1 - Manchester (GB)

10 de julho - Semifinal 2 - Manchester (GB)

12 de julho - Final 2 do Speedway das Nações - Manchester (GB)

13 de julho - Final do Speedway das Nações - Manchester (GB)



SGP2 (U21):

14 de junho - Malilla (S)

6 de setembro - Riga (LV)

27 de setembro - Thorn (PL)



SGP3 (250cc):

28 de junho - Landsberg (PL)



SGP4 (190 cc):

15 de junho - Malilla (S)