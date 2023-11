Raffaele Marciello remporte la course de qualification

Raffaele Marciello a remporté la course de qualification de la FIA GT World Cup à Macao. La course a dû être interrompue après un violent accident d'Adderly Fong. Le champion DTM Preining a également été victime d'un accident.

Raffaele Marciello a remporté la pole position de la course de qualification de la FIA GT World Cup à Macao. Marciello prendra donc le départ de la course principale de demain en meilleure position au volant de la Mercedes-AMG GT3 de Landgraf Motorsport.

La deuxième place revient à Maro Engel dans la Mercedes de Craft-Bamboo Racing. Engel est resté dans le sillage de son collègue pilote d'usine pendant toute la durée de la course, mais n'a pas pu lancer d'attaque. Les deux voitures se sont finalement séparées de 1,172 seconde.

Le recordman de Macao, Edoardo Mortara, complète le top 3 avec l'Audi R8 LMS GT3 d'Absolute Racing.

Le champion DTM Thomas Preining a été éliminé dès le premier tour de la course de qualification. L'Autrichien a violemment heurté la barrière à l'entrée de la colline de St. Francisco au volant de la Porsche HubAuto Racing. La voiture a subi d'importants dégâts à l'arrière. Matteo Cairoli a lui aussi échoué sur la piste avec des dommages. La voiture de sécurité a été appelée sur le circuit pour récupérer les deux Porsche. Après trois tours derrière la voiture de tête, le spectacle GT a repris à Macao.

Au restart, Daniel Juncadella a attaqué Edoardo Mortara dans la zone de Lisboa pour prendre la troisième position. Mais à l'extérieur, l'Espagnol n'avait aucune chance et a heurté la pile de pneus, mais il a pu poursuivre sa course. Augusto Farfus, au volant de la BMW ROWE Racing, a ensuite rasé son rétroviseur gauche sur la Mercedes.

Au septième tour, Adderly Fong (Audi R8 LMS GT3) a été violemment percuté dans le virage de Lisboa. Fong a perdu le contrôle de l'Audi de l'Uno Racing Team dans le virage à haute vitesse et a violemment heurté la barrière du côté opposé. L'Audi a été complètement détruite. Fong a pu sortir indemne de la voiture, mais la voiture de sécurité a immédiatement été appelée sur le circuit. Peu après, la course a été interrompue pour nettoyer la piste, car des morceaux de véhicules et des barrières de sécurité détruites s'étaient répandus sur toute la piste.

Après les réparations, la course a repris avec trois tours restants derrière la voiture de sécurité. Après un tour derrière la voiture de sécurité Lamborghini, les 17 voitures restantes ont repris la course.

Résultat (top 10) :

1. Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2. Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

4. Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

5. Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

6. Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

7. Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

8. Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

9. Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

10. Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

La course principale débutera dimanche à 5h05 - vous trouverez ici comment suivre la course.