Raffaele Marciello vince la gara di qualificazione della Coppa del Mondo FIA GT a Macao. La gara è stata interrotta a causa di un grave incidente che ha coinvolto Adderly Fong. Anche il campione DTM Preining è stato coinvolto in un incidente.

Raffaele Marciello conquista la pole position nella gara di qualificazione della FIA GT World Cup a Macao. Marciello, con la Mercedes-AMG GT3 del Landgraf Motorsport, partirà quindi nella gara principale di domani dalla migliore posizione in griglia.

Il secondo posto va a Maro Engel sulla Mercedes del Craft-Bamboo Racing. Engel ha tenuto il passo del suo collega pilota ufficiale per tutta la durata della gara, ma non è riuscito a sferrare un attacco. Alla fine, le due vetture sono state separate da 1,172 secondi.

Il vincitore del record di Macao, Edoardo Mortara, ha completato le prime tre posizioni con l'Audi R8 LMS GT3 di Absolute Racing.

Il campione del DTM Thomas Preining si è ritirato al primo giro della gara di qualificazione. L'austriaco, a bordo della Porsche di HubAuto Racing, si è schiantato pesantemente contro la barriera all'ingresso della collina di San Francisco. La vettura ha riportato gravi danni al posteriore. Anche Matteo Cairoli è rimasto in pista con dei danni. La safety car è stata chiamata in pista per recuperare le due Porsche. Dopo tre giri di ritardo dalla vettura di testa, lo spettacolo del GT a Macao è stato riaperto.

Alla ripartenza, Daniel Juncadella ha attaccato Edoardo Mortara nella zona di Lisboa per conquistare la terza posizione. Tuttavia, lo spagnolo non ha avuto scampo all'esterno e ha sfiorato la barriera degli pneumatici, ma è riuscito a proseguire. Augusto Farfus ha poi tagliato lo specchietto retrovisore sinistro della Mercedes del ROWE Racing BMW.

Al settimo giro, Adderly Fong con l'Audi R8 LMS GT3 ha toccato violentemente la curva Lisboa. Fong ha perso il controllo dell'Audi dell'Uno Racing Team nella curva ad alta velocità e si è schiantato pesantemente contro la barriera sul lato opposto. L'Audi è andata completamente distrutta. Fong è riuscito a lasciare l'auto illesa, ma la safety car è stata immediatamente chiamata in pista. Poco dopo, la gara è stata interrotta per pulire la pista, dato che parti di veicoli e barriere distrutte erano sparse per tutto il tracciato.

Dopo le riparazioni, la gara è ripartita con tre giri rimanenti dietro la safety car. Dopo un giro dietro la safety car Lamborghini, le restanti 17 vetture sono state rimandate in pista.

Risultati (Top 10):

1° Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2° Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

3. Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

4. Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

5. Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

6° Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

7. Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

8. Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

9° Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

10° Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

La gara principale inizia domenica alle 5:05: scopri qui come seguire la gara.