Raffaele Marciello vence a corrida de qualificação da Taça do Mundo FIA GT em Macau. A corrida teve de ser interrompida após um grave acidente que envolveu Adderly Fong. O campeão do DTM, Preining, também se envolveu num acidente.

Raffaele Marciello vence a pole position na corrida de qualificação da Taça do Mundo FIA GT em Macau. Marciello, com o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport, vai assim começar a corrida principal de amanhã na melhor posição da grelha.

O segundo lugar vai para Maro Engel no Mercedes da Craft-Bamboo Racing. Engel acompanhou o seu colega de trabalho durante toda a corrida, mas não conseguiu atacar. No final, os dois carros ficaram separados por 1,172 segundos.

O vencedor do recorde de Macau, Edoardo Mortara, completou as 3 primeiras posições no Audi R8 LMS GT3 da Absolute Racing.

O campeão do DTM, Thomas Preining, retirou-se na primeira volta da corrida de qualificação. O austríaco do Porsche da HubAuto Racing embateu violentamente na barreira à entrada da Colina de São Francisco. O carro ficou com graves danos na traseira. Matteo Cairoli também ficou preso na pista com danos. O safety car foi chamado para a pista para recuperar os dois Porsches. Depois de três voltas atrás do carro da frente, o espetáculo dos GT em Macau foi reaberto.

No recomeço, Daniel Juncadella atacou Edoardo Mortara na zona de Lisboa para assumir a terceira posição. No entanto, o espanhol não teve qualquer hipótese por fora e foi contra a barreira de pneus, mas conseguiu continuar. Augusto Farfus raspou então o espelho retrovisor esquerdo do Mercedes no BMW da ROWE Racing.

Na sétima volta, Adderly Fong, no Audi R8 LMS GT3, bateu com força na curva Lisboa. Fong perdeu o controlo do Audi da Uno Racing Team na curva de alta velocidade e embateu violentamente contra a barreira do lado oposto. O Audi ficou completamente destruído. Fong conseguiu sair ileso do carro, mas o safety car foi imediatamente chamado para a pista. Pouco depois, a corrida foi interrompida para limpar a pista, uma vez que as peças dos veículos e as barreiras destruídas estavam espalhadas por toda a pista.

Após as reparações, a corrida foi reiniciada com três voltas atrás do carro de segurança. Depois de uma volta atrás do carro de segurança da Lamborghini, os restantes 17 carros seguiram novamente o seu caminho.

Resultados (Top 10):

1º Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2º Maro Engel - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

3º Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

4º Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

5º Sheldon van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

6º Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

7º Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

8º Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

9º Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

10º Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

A corrida principal começa no domingo às 5:05 da manhã - descubra aqui como pode seguir a corrida.